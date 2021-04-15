Церемония прошла в Белгосфилармонии

13 апреля из жизни ушел Леонид Борткевич. Артист долгое время боролся с сахарным диабетом. Сегодня, 15 апреля, состоялась церемония прощания, которая прошла в Белгосфилармонии. Проводить в последний путь заслуженного артиста Белоруссии пришли его родные, друзья и коллеги, которые не могли сдержать слез.

Прощание началось с знаменитой "Калыханки", которая играла в зале в память об ушедшем артисте. Одним из первых попрощаться пришел Андрей Еронин – еще один участник ансамбля.

"Песняр" сказал, что Борткевич навсегда останется в памяти легендарного ансамбля, его голос продолжит звучать. Еронин рассказал, что за несколько дней до смерти Леонид Леонидович предлагал ему записать новую песню.

"Он не мог без музыки, без выступлений, хоть ему было тяжело гастролировать",

– отметил артист.

Проститься с другом пришел и экс-участник ансамбля Валерий Скорожонок.

Почтить память решил и актуальный состав "Песняров". Музыканты назвали Борткевича "человеком-легендой", который внес неоценимый вклад в музыку, в сам ансамбль, и даже в белорусский язык, сделав его более узнаваемым на территории бывшего СССР.

"Это самый красивый тембр в нашем коллективе, настоящий голос настоящих "Песняров",

– эмоционально заметил Владислав Мисевич.

На церемонию прощания также приехали заместитель министра культуры Ирина Дрига, пишет TUT.BY. На сцене появились венки от Министерства культуры и Союза писателей Белоруссии.



Последнее слово было предоставлено родным Леонида Леонидовича. Сын артиста Ричард отметил, что его отец был рожден для сцены.

Поклонники проводили своего кумира в последний путь продолжительными аплодисментами.

Ранее "Утро.ру" делилось историей жизни Леонида Борткевича.