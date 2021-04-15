Заворотнюк рассчиталась с долгами по налогам

Заворотнюк рассчиталась с долгами по налогам
Анастасия Заворотнюк. Фото: Gennadii Sergeev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Задолженность актрисы составила почти 77 тысяч

Анастасия Заворотнюк на протяжении двух лет была внесена в список неплательщиков Федеральной службы судебных приставов. Тяжело больная актриса не платила налоги на недвижимость. 

Не исключено, что причиной неуплаты налогов стала тяжелая болезнь "прекрасной няни". Еще не так давно в СМИ активно обсуждали, что Заворотнюк уклоняется от уплаты задолженностей. Приставам даже пришлось оформлять акты на взыскание. 

Но вчера, 14 апреля, знаменитость полностью погасила все задолженности по налогам на недвижимость. За два года ей пришлось заплатить около 77 тысяч рублей: 36 тысяч за 2020 год и 41 тысячу за текущий, пишет РИА ФАН. 

Кстати, накануне Анастасия Заворотнюк лишилась бизнеса, который она строила еще до болезни. 

Так, организация "Азарт-Продакшн" прекратила свое существование из-за того, что совсем не приносила прибыль. Изначально компания создавалась для съемок телешоу, но дочь актрисы, которая сменила родительницу на посту руководительницы "Азарта", не справилась с развитием организации самостоятельно. 

ООО "Дар", которое должно было заниматься разработкой программного обеспечения, пришлось закрыть из-за неисправленных сведений об организации. Компания была исключена из ЕГРЮЛ, поскольку Анна Заворотнюк не исправила юридический адрес "Дара". 

Недавно в Сети появилась информация о том, что звезда "Моей прекрасной няни" погрязла в долгах из-за своего супруга. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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