Вдова Баталова отказалась от поддержки Михалкова

Вдова Баталова отказалась от поддержки Михалкова
Никита Михалков. Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Леонтенко решила опереться на таинственных помощников

Громкий скандал вокруг наследства известного советского артиста Алексея Баталова не прекращается. В дело попытался вмешаться друг покойного актера Никита Михалков. Однако вдова Баталова Гитана Леонтенко решила, что ей ни к чему поддержка именитого режиссера.

Сейчас звездное семейство судится с Натальей Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным. Их обвиняют в мошенничестве и попытке незаконно завладеть богатствами Баталовых. Впрочем, предполагаемые преступники заявляют, что сами были бы рады расторгнуть договор ренты. Однако вдова Баталова на это не идет, а хочет непременно признать данный документ недействительным.

На этом фоне ей приходится таскать в суды тяжелобольную дочь артиста Марию. У Цивина вызывает недоумение такое поведение Леонтенко. Кроме того, он рассказал, что родственницам культового советского артиста свою помощь предложил Никита Михалков. Он был готов предоставить для переговоров сторон свой офис. Также Цивин приглашал Баталовых к себе с гарантией полной безопасности.

Однако на все предложения родственницы звезды киношедевра "Москва слезам не верит" ответили "резкими и оскорбительными письмами", передает слова Михаила РИА ФАН.

Он убежден, что в это дело вмешались третьи лица, которые настроили женщин против окружавших ее людей. По словам Цивина, он с супругой давно ухаживает за Баталовыми, и раньше никаких проблем не было.

К слову, недавно Цивин обнародовал компрометирующую вдову Баталова переписку. Отношения Гитаны Леонтенко с дочерью Машей не такие хорошие, как могло показаться публике.

Ольга ФЕДОРОВА

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