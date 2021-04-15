"Без денег не возвращайся": как Мельникова стала звездой сериала "Папины дочки"

"Без денег не возвращайся": как Мельникова стала звездой сериала "Папины дочки"
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
На момент начала съемок актрисе было всего 14 лет

В эфире юмористической передачи "Вечерний Ургант" Дарья Мельникова, известная по роли Жени в ситкоме "Папины дочки", рассказала, как ей удалось стать частью проекта. По словам артистки, она попала туда абсолютно случайно.

Когда Мельниковой было 14 лет, она узнала неожиданную новость – ее пригласили на кастинг сериала. На тот момент Дарья вместе с родителями жила в Омске.

"Родители отпустили меня в Москву, перекрестили, сказав, мол, без денег не возвращайся", – вспомнила актриса.

Когда она приехала в столицу и добралась до места, где проходил кастинг, все сложилось для Мельниковой крайне удачно. Несмотря на то, что практически все актеры получили свои роли, будущую звезду не оставили без внимания.

"Мне дали мяч – и все! Пять лет рабства!" – в шутку отметила Дарья.

Напомним, сериал "Папины дочки" выходил на телеэкраны с 2007 по 2013 годы. Помимо Мельниковой, в нем снимались также Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Анастасия Сиваева (Даша), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), Александр Олешко (Василий Федотов) и другие.

Стоит отметить, что на данный момент Дарья состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым. Пара воспитывает двоих сыновей – 5-летнего Артура и 2-летнего Марка.

Ранее Мельникова отреагировала на слухи о том, что ее супруг скончался. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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