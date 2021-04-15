Певице пришлось надеяться только на себя

Манижа стала новой героиней Ютуб-проекта "Алена, блин!". В эфире шоу певица призналась, что не пользовалась поддержкой известных продюсеров. Лишь однажды участница от России на "Евровидении-2021" обратилась за помощью к Константину Меладзе, но получила отказ.

По словам Манижи, много лет назад она решила показать Константину Шотовичу свою песню. Вероятнее всего, девушка надеялась на то, что композитор захочет продвигать ее.

"Он сказал: "А зачем я ей нужен?". И все. Мы больше не обращались ни к кому из продюсеров", – отметила артистка.

Певица заявила, что у нее никогда не было достаточного количества денег на раскрутку собственного проекта. Финансово девушке помогала ее мать.

"Я одна шла к этому успеху и знаю этому цену. Мой главный продюсер – мама. Она мой союзник", – разоткровенничалась Манижа.

Исполнительница добавила, что в их семье принято всячески поддерживать друг друга.

Напомним, Манижа отправится в Роттердам представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в мае этого года. Звезда выступит с песней под названием Russian woman.

Примечательно, что композиция певицы вызвала крайне неоднозначную реакцию у общественности. Многие раскритиковали песню, назвав ее неподходящей для мероприятия такого масштаба.

Ранее стало известно о том, что жители Британии напророчили России оглушительный провал на "Евровидении". По данным собранных ставок местных букмекерских контор, в успех Манижи верят только 2,27% британцев.