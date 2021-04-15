Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу

Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
В честь дня рождения юморист подготовил супруге сюрприз

Алла Пугачева во второй раз стала героиней Ютуб-шоу "Музыкалити". Также на проект пригласили певицу Юлию Зиверт. Выпуск появился в Сети 15 апреля – в день, когда Примадонне исполнилось 72 года. В честь праздника супруг артистки Максим Галкин решил подготовить для нее сюрприз.

В какой-то момент в студии появился рэпер Адиль Жалелов, более известный под псевдонимом Скриптонит. Выяснилось, что Алла Борисовна обожает творчество этого исполнителя. Пугачевой нравятся тексты звезды, в которых освещаются злободневные темы.

"Меня поражает, что он настолько правильно выражает свои мысли. Так могут писать только люди, которые зациклены на честности, на чистоте, ненавидят фальшь", – отметила исполнительница хита "Арлекино".

Знаменитость призналась, что Скриптонит становится ее любимым "акыном", что в переводе с казахского означает "поэт и певец".

Когда Адиль внезапно вошел в студию с огромным букетом роз, Алла Борисовна буквально потеряла дар речи. По реакции Пугачевой было заметно, что она растрогана до глубины души.

Жалелов поздравил Примадонну с днем рождения. Максим Галкин, наблюдая за всем происходящим, немного напрягся.

"Я надеюсь, вы не будете целоваться? Нет?" – поинтересовался юморист.

Ревность супруга позабавила певицу. Она в шутку заявила, что "пока рано".

Ранее Галкин показал, как их дети – двойняшки Лиза и Гарри–поздравили звездную мать с днем рождения. Наследники пары выучили стихотворения и презентовали артистке самодельные открытки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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