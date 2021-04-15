Федосеева-Шукшина потребует с сына Алибасова миллион рублей за оскорбления

Федосеева-Шукшина потребует с сына Алибасова миллион рублей за оскорбления
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса настроена решительно

Лидия Федосеева-Шукшина намерена разобраться с сыном Бари Алибасова – Бари Алибасовым-младшим. Артистка вместе со своим адвокатом Юлией Вербицкой-Линник направила претензию в адрес наследника основателя группы "На-на". Причина кроется в постоянных оскорблениях, поступаемых от мужчины.

Федосеева-Шукшина пожаловалась на то, что сын композитора позволяет себе обзывать ее на публике. Так, Алибасов-младший нарекал Лидию Николаевну "сумасшедшей старухой", "овощем" и другими унизительными определениями.

По словам актрисы, она случайно встретилась с обидчиком в минувшее воскресенье. Оба посетили аукцион в поддержку русского авангарда. Завидев супругу звездного отца, Бари поспешил скрыться из виду. Федосеева-Шукшина была разочарована, ведь она надеялась услышать из уст мужчины извинения за оскорбления.

В конечном итоге Лидия Николаевна приняла решение наказать грубияна.

"Наказывать – так побольнее, а для него главное – деньги. И вот: один миллион рублей – сумма моих требований к Алибасову-младшему за те оскорбления, которые он нанес мне", – заявила артистка.

Идти на компромисс она наотрез отказалась, передает "Комсомольская Правда".

Адвокат Федосеевой-Шукшиной отметила, что Алибасов-младший своими резкими высказываниями умышленно унижает честь и достоинство ее подопечной. Вербицкая-Линник добавила – Лидия Николаевна долго пыталась игнорировать его слова. Однако спустя некоторое время терпение знаменитости лопнуло.

"Лидия Николаевна уже сообщила мне: все, что будет взыскано с Бари-младшего в ее пользу, отдаст на благотворительность", – сообщила защитница.

В начале марта стало известно о том, что суд отказался разводить Алибасова и Федосееву-Шукшину. Инициатива сохранить брак поступила от самой актрисы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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