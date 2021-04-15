Телеведущий много лет не нарушает данное им обещание

Леонид Якубович объяснил, почему он около 30 лет работает только на Первом канале. По словам звезды шоу "Поле чудес", причина кроется в тайной договоренности.

Якубович признался – он пообещал Константину Эрнсту, генеральному директору "Первого", что не будет работать на других телеканалах.

"Я могу только продюсировать. И эту договоренность я сохраняю свято", – отметил Леонид Аркадьевич.

Он также рассказал, что все его попытки придумать новый проект оборачивались неудачей. Якубович много лет пытался связать себя с другим амплуа.

"На канале по какой-то причине нет необходимости в тех передачах, которые я придумываю", – заявил телеведущий.

Леонид Аркадьевич сравнил себя со "старым диваном", который нельзя трогать и, тем более, выбрасывать. Якубович добавил – ему не раз говорили, что он абсолютно не разбирается в телевизионном процессе. Знаменитости ничего не оставалось, как молча кивать головой, передает "Комсомольская Правда".

При этом телезвезда не может бросить своей работы, сказав, что ему попросту все надоело. Ведь так, по его мнению, не поступают профессионалы своего дела. В пример Леонид Аркадьевич привел долг хирургов спасать людей – они вряд ли заявят, что устали оперировать пациентов.

Напомним, Леонид Аркадьевич является несменным ведущим "Поля чудес" с 1991 года.

Ранее "Утро.ру" вспомнило о самых громких скандалах телеигры. За все годы существования передачи бывало место и удалению гостя из зала, и обвинению в жульничестве, и даже борьбе за еду.