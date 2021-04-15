У многих были проблемы с сердцем

Комедийный сериал "Солдаты" выходил на телеэкраны с 2004 по 2014 годы. Всего вышло 17 сезонов картины. В съемках принимали участие большое количество актеров, некоторых из них уже нет в живых.

Валерий Прохоров

Прохорову досталась роль деда Кузьмы Соколова – Федора Кузьмича. Он появлялся в третьем, пятом и двенадцатом сезонах. Никто даже подумать не мог о том, что жизнерадостный актер борется с онкологией. Развитие опухоли провоцировало сильные боли, о которых Валерий Викторович не рассказывал ни близким, ни коллегам, ни врачам. Когда артист все-таки обратился к специалистам, было уже поздно. В 2008 году он скончался в возрасте 66 лет.

Владимир Турчинский

Исполнитель роли Романа Борового ушел из жизни в 2009 году. Турчинскому было всего 46 лет. Актер имел проблемы со здоровьем и должен был выполнять предписания врачей. Однако Владимир Евгеньевич игнорировал все рекомендации, продолжая истязать организм физическими нагрузками. 16 декабря ему внезапно стало плохо. Приехавшая скорая констатировала смерть знаменитости – у него случился инфаркт миокарда.

Владимир Толоконников

Толоконников сыграл Евгения Петровича – дядю Олега Шматко. Актера не стало в ночь с 15 на 16 июля 2017 года. Смерть 74-летней кинозвезды произошла из-за остановки сердца.

Алексей Булдаков

Булдаков появился в 15 сезоне в роле генерала Иволгина. Весной 2019 года Алексей Иванович отправился в Монголию, чтобы отметить день рождения друзей. 3 апреля артист внезапно скончался. Как позже выяснилось, у него оторвался тромб.

Сергей Шеховцев

Актер появлялся в сериале во втором и шестнадцатом сезонах. Смерть настигла Шеховцева, когда он вышел на прогулку с собакой. Причина трагедии – остановка сердца.