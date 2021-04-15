Воловенко отреагировал на слухи о романе с Климовой

Воловенко отреагировал на слухи о романе с Климовой
Екатерина Климова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист признался, что со звездой "Бедной Насти" ему очень комфортно работать

Евгений Воловенко и Екатерина Климова сыграли вместе в теле-фильме "По законам военного времени". После выхода серий картины на экраны некоторые зрители заподозрили, что у актеров был роман. 15 апреля Воловенко стал героем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, который не упустил возможность прояснить сплетни.

Актера, впрочем, удивило то, что в Сети ходят слухи о его близких отношениях с коллегой. Воловенко признался, что с Климовой ему нравится работать – она профессионал своего дела, но не более того.

Благодаря актрисе и сериалу, артист получил возможность прославиться. Теле-картина дала старт его карьере на высоком уровне.

Сейчас Воловенко счастливо женат на хореографе по имени Диана Розовлян, которая младше его на 18 лет. Супруги познакомились на съемках одного проекта. Пара растит дочь Эмилию. Также у актера есть двое старших детей от других отношений – дочь Анастасия и сын Мирослав. В юности Воловенко также был женат, но брак распался из-за того, что в силу возраста он не был готов к серьезным отношениям. 

Что касается Климовой, то в 2019-м она рассталась с мужем Гелой Месхи, от которого родила дочь Изабеллу. Также актриса растит дочь Елизавету от брака с бизнесменом Ильей Хорошиловым и сыновей Матвея и Корнея от брака с актером Игорем Петренко. 

Полина ИВАНОВА

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