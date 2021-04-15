Родительница футболиста уверена, что в афере замешана именно журналистка

В эфире свежего выпуска шоу "Пусть говорят" мать Андрея Аршавина, Татьяна Ивановна, вспомнила об отношениях сына с Алисой Казьминой. По словам женщины, журналистка не оставила футболисту выбора, когда завила о разводе с мужем-тираном.

В тот момент Аршавин еще состоял в отношениях с Юлией Барановской, которая подарила ему троих детей. Что касается Казьминой, то она часто присылала Андрею фотографии, на которых были запечатлены синяки от побоев.

"Он сказал: "Мам, она подала из-за меня на развод. У нее двое детей, ей негде жить, он ее избивает. Я что, буду сидеть рядом с Юлей? У меня нет выхода. Я должен быть с Алисой", – вспомнила родительница спортсмена.

При этом Татьяна Ивановна уточнила, что причиной вступления Аршавина в отношения с Казьминой была не только жалость. Андрей также испытывал сильные чувства к журналистке.

Женщина вспомнила, что ради Алисы сын был готов свернуть горы. Родительница спортсмена призналась – она никогда ранее не видела Аршавина таким счастливым.

Напомним, возлюбленные сыграли свадьбу в 2016 году.

Мать Андрея отметила, что в 2018 году она лишилась покоя и сна. Сначала футболист попросил ее перевести Казьминой миллион евро. Спустя некоторое время Аршавин позвонил матери и озвучил пугающую просьбу.

"Андрюша позвонил и сказал: "Мам, если меня убьют, перепиши все на Алису. Это такая мутная и темная история", – рассказала женщина.

Вскоре в адрес футболиста начали сыпаться угрозы. Родительница звезды уверена – это все подстроила именно Казьмина, которая хотела заполучить наследство супруга, передает Wday.ru.

Ранее тяжелобольная Алиса поделилась свежими подробностями своего состояния.