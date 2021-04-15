Суд был озадачен раскладом событий

Замоскворецкий суд рассмотрел гражданское дело по иску Натальи Дрожжиной к Марии Баталовой. Истец пытается расторгнуть договор ренты, чтобы принудительно вернуть ответчику его имущество, так как квартиры остаются под арестом. Баталовы, по словам женщины, отказываются принимать назад недвижимость.

Так, Дрожжина изначально обязалась обеспечивать ответчика продуктами и услугами с минимальной ежемесячной суммой в 75 тысяч рублей, либо переводить перевод в этой сумме. Однако банковские выписки говорят о том, что Мария Баталова оплачивала свои нужды самостоятельно.

Таким образом, суд склонился к тому, что после заключения договора ренты Дрожжина взятые на себя обязательства не исполнила. В 2018 году она получила гендоверенность от Марии на доступ к ее счетам в банке.

Наталья сняла после этого порядка 107 тыс. долларов в одном банке, в другом – 50 тысяч евро. В итоге через год от 2,6 млн рублей на счету Баталовой осталось лишь семь тысяч. Сама Дрожжина не явилась на суд, сославшись на плохое самочувствие. Однако ее представители продемонстрировали суду чеки на продукты, якобы приобретенные для Марии: пиво, шампанское и косметика – довольно необычный перечень товаров для инвалида с тяжелейшим ДЦП, на что обратил внимание суд.

Однако и доказательств того, что перечисленное покупалось для Марии, также не было. Не увидели и рецептов на лекарства, необходимые для Баталовой, сообщила представитель Баталовых в интервью "Комсомольской правде".

Накануне сообщалось, что вдова Баталова Гитана Леонтенко отказалась от поддержки Никиты Михалкова.