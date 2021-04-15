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15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 72 года. За все это время Примадонна не раз оказывалась в центре скандалов. В честь праздника в Сети вспоминают необычные случаи из жизни Примадонны. Так, одна из ссор произошла между артисткой и бывшим главным редактором журнала Vogue Russia Аленой Долецкой более 20 лет назад.
Фотосессия с участием Пугачевой состоялась в далеком 1999 году. Как рассказывала Долецкая в своей книге "Не жизнь, а сказка", работа с певицей не заладилась практически сразу.
Сначала Алла Борисовна высказала свое недовольство по поводу подготовленной для нее одежды. Артистке не понравились наряды от Dior, Max Mara и Yamamoto. Далее обстановка только накалялась. Один из визажистов якобы попал Пугачевой в глаз, что привело ее в настоящее бешенство. Знаменитость выплеснула свои эмоции на работника сферы красоты, после чего приказала "сворачивать чертовую лавочку".
В итоге Примадонна покинула съемочную площадку и скрылась в туалетной комнате. Вслед за звездой отправилась Долецкая. Она попыталась успокоить исполнительницу хита "Миллион алых роз" и уговорить ее вернуться к работе.
Раздосадованная Пугачева достаточно резко ответила Алене. Здесь-то терпение главреда лопнуло. В порыве ярости она бросила в звезду рулоном туалетной бумаги.
"Я думала, вы – звезда, а вы – провинциальная истеричка", - выпалила Долецкая.
Это привело Аллу Борисовну в чувства. Успокоившись, она вернулась на съемочную площадку и продолжила позировать как ни в чем не бывало, передает телеграм-канал "Только никому".
Ранее стало известно о том, что Максим Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу.
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