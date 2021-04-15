Умерла актриса из фильма "Следствие ведут знатоки"

Умерла актриса из фильма "Следствие ведут знатоки"
Фото: pixabay.com
Артистке было 83 года

Стало известно о смерти Светланы Алексеевой. Актриса скончалась на 84-м году жизни.

Сообщается, что трагедия произошла 13 апреля. Причины смерти звезды фильма "Следствие ведут знатоки" неизвестны, передает "Комсомольская Правда".

Также пока нет никакой информации относительно того, когда и где похоронят Светлану Владимировну.

Алексеева родилась 24 февраля 1938 года. Актриса успешно окончила ГИТИС, после чего начала работать в Театре имени Гоголя. В список спектаклей с ее участием входят "Доходное место" (Степа), "Последний уикенд" (гадалка), "Свадьба на всю Европу" (Марина Журенкова) и другие постановки.

В кино Светлана Владимировна дебютировала в 1962 году. Она исполнила роль Машеньки в картине "Здравствуйте, дети!". Всего в фильмографию артистки входят 12 работ. Самые известные из них – "Следствие ведут знатоки", "Мелочи жизни", "Под знаком Красного креста", "Территория", "Записки экспедитора тайной канцелярии" и другие. 

Ранее появилась информация о смерти звезды фильма "Бриллиантовая рука" Серафимы Холиной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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