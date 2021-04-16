Близкие перестали навещать Армена Борисовича после его смерти

Армена Джигарханяна не стало 5 месяцев назад. Тогда смерть и похороны актера стали одним из самых обсуждаемых событий, а вдова и сын артиста продолжали обмениваться взаимными обвинениями с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистка не приехала на похороны, за что ее еще долго "полоскали" в СМИ. Но спустя время экс-жена Армена Борисовича все-таки смогла прийти на его могилу.

Цымбалюк-Романовская стала единственной из всего окружения актера, кто привел неухоженную могилу Джигарханяна в порядок.

"Я понимаю, что больше убрать здесь некому",

– поделилась Виталина с "Дни.ру", с грустью предположив, что у вдовы, наследника и театра свои заботы.

Пианистка признается, что была в ужасе от того, насколько могила народного артиста выглядит заброшенной и неухоженной. С приходом весны растаял снег, который обнажил сгнившие цветы и траурные ленты.

В итоге третья жена Армена Борисовича надела перчатки, набрала воду и принялась за работу. За несколько часов тщательной уборки набралось около 10 пакетов с мусором. Также артистка не побрезговала вымыть дорожки, крест и подсыпать на погост немного свежей земли.

Когда с наведением порядка было покончено, Виталина долго не могла отойти от могилы своего бывшего мужа, смерть которого стала для нее большим потрясением.

Как признается сама артистка, Джигарханян до сих пор иногда приходит к ней во сне. По словам Виталины, актер улыбается и говорит, что скучает по ней.

Ранее Цымбалюк-Романовская поставила на место вдову Джигарханяна, заявив о ее слабоумии.