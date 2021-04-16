"Больше некому": Цымбалюк под камерами убралась на заброшенной могиле Джигарханяна

"Больше некому": Цымбалюк под камерами убралась на заброшенной могиле Джигарханяна
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близкие перестали навещать Армена Борисовича после его смерти

Армена Джигарханяна не стало 5 месяцев назад. Тогда смерть и похороны актера стали одним из самых обсуждаемых событий, а вдова и сын артиста продолжали обмениваться взаимными обвинениями с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистка не приехала на похороны, за что ее еще долго "полоскали" в СМИ. Но спустя время экс-жена Армена Борисовича все-таки смогла прийти на его могилу. 

Цымбалюк-Романовская стала единственной из всего окружения актера, кто привел неухоженную могилу Джигарханяна в порядок. 

"Я понимаю, что больше убрать здесь некому", 

поделилась Виталина с "Дни.ру", с грустью предположив, что у вдовы, наследника и театра свои заботы. 

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Пианистка признается, что была в ужасе от того, насколько могила народного артиста выглядит заброшенной и неухоженной. С приходом весны растаял снег, который обнажил сгнившие цветы и траурные ленты. 

В итоге третья жена Армена Борисовича надела перчатки, набрала воду и принялась за работу. За несколько часов тщательной уборки набралось около 10 пакетов с мусором. Также артистка не побрезговала вымыть дорожки, крест и подсыпать на погост немного свежей земли. 

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Когда с наведением порядка было покончено, Виталина долго не могла отойти от могилы своего бывшего мужа, смерть которого стала для нее большим потрясением. 

Как признается сама артистка, Джигарханян до сих пор иногда приходит к ней во сне. По словам Виталины, актер улыбается и говорит, что скучает по ней. 

Ранее Цымбалюк-Романовская поставила на место вдову Джигарханяна, заявив о ее слабоумии.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость206115
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Сколько таких "цымбалюк" ходят по свету! Они разбивают устоявшиеся браки только с одной целью - прибрать к себе деньги пожилого, не совсем здорового, состоятельного человека. Они не властны над молодыми и здоровыми мужчинами, их не обманишь, а вот стариков можно.
Гость206033
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ограбила и сейчас до конца жизни надо убирать оплачено при жизни
Елена
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Цымбалюк-Романовская говорит,что Джигарханян приходит к ней во сне и скучает по Виталине. Говорить можно всё,что хочешь.
Гость205982
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Никому не был нужен при жизни, ему надо было жить с Цымбалюк - Романовской и теперь ещё живой был бы А так на женщину всякую гадость вернули,он хоть при ней пожил продлил жизнь,как развели благодетели и умер великий актёр.
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