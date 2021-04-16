Актер появится в известном сериале "Универ"

Возвращение Алексея Серебрякова в Россию вызвало ажиотаж в Сети. Одни журили актера за то, что у него якобы закончились деньги и предложения по работе, поэтому он приехал на родину, другие же старались поддержать артиста. Точная причина возвращения актера до сих пор непонятна, но ясно одно – без работы звезда "Левиафана" точно не останется.

Например, в скором времени на экраны выйдет перезапуск известного сериала "Универ", в котором Серебряков появится в нескольких эпизодах.

Стас Ярушин, исполнявший роль Антона Мартынова, в ютуб-шоу "Ходят слухи" рассказал, что перезапускать ситком было страшно, но уверен, что в случае с "Универом" проблем возникнуть не должно.

"У нас еще классный актерский состав – Анатолий Белый, Алексей Серебряков, Сергей Юшкевич. Вот такие звезды пополнили наш коллектив. Будет круто!"

– пообещал актер.

При этом Ярушин с большой теплотой отозвался о Серебрякове. Актер вспомнил, что по окончании съемок его коллега подошел к нему, обнял и поблагодарил за совместную работу. Это очень тронуло Станислава, который не ожидал такого к себе отношения от более старшего и именитого артиста.

Напомним, что ранее в СМИ сообщали, что после возвращения на родину звезду "Левиафана" тут же завалили предложениями о работе. В ближайшее время на экраны выйдет множество фильмов с участием актера, а уже вышедшая картина "Никто" с Серебряковым в главной роли и вовсе стала лидером проката.