Стала Сережей: дочь Ефремова назвала женщин по-новому

Стала Сережей: дочь Ефремова назвала женщин по-новому
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница артиста выставила странное условие журналистам

Дочь Михаила Ефремова – личность интересная, поэтому девушка часто становится гостьей различных ток-шоу. В этот раз сюжет про Анну Марию захотел сделать телеканал "Дождь", но попытка не увенчалась успехом. 

Причины, которые назвала продюсер канала, в Сети сочли странными. На своей странице в "Фейсбуке" Анна Монгайт поведала аудитории, что хотела взять у Анны Марии интервью. Пока в редакции искали телефон наследницы Ефремова, она уже успела стать Сережей. 

"Сережа попросил прислать ему вопросы и некий "юридический контракт" ( видимо это последствия травмы от сотрудничества семьи с Эльманом Пашаевым)",

иронизирует продюсер "Дождя". 

В итоге согласовать условия так и не удалось, ведь Сережа также попросил переименовать программу "Женщины сверху" в "Трансмускулинные небинарные сверху". Похоже, что руководство телеканала на такие жертвы пойти не готово. 

В комментариях к публикации, кстати, многие поддержали Анну Марию и осудили Монгайт за столь неприкрытую иронию. 

"Откуда вот это желание высмеять другое и (вам, сейчас) непонятное? Неужели вы сама с этим не сталкивались?", "Зря ты так. Там довольно тонкая материя, судя по всему, необязательно превращать это в фейсбуковский анекдот", "Зачем выставлять этого человечка на всеобщее осмеяние", "А что, профессиональную этику уже отменили, совсем?" 

– недоумевают пользователи. 

Ранее Анна Мария выдала подробности своего первого интима с мужчиной. Избранник дочери Ефремова был почти вдвое ее старше. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость196607
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от осинки не родятся апельсинки
бухать меньше надо при зачатии
%рен90%0лен
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теперя в армию возьмут,лишь койка у <цензура>%а!!!и(04%а),и ничего что появился,<цензура>%юн,увы у маши !!!
Гость193455
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Умные рожают умных, у дебилов всегда получаются дебилы!!! Посмотрите на его морду и все будет понятно!!!
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