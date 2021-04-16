Наследница артиста выставила странное условие журналистам

Дочь Михаила Ефремова – личность интересная, поэтому девушка часто становится гостьей различных ток-шоу. В этот раз сюжет про Анну Марию захотел сделать телеканал "Дождь", но попытка не увенчалась успехом.

Причины, которые назвала продюсер канала, в Сети сочли странными. На своей странице в "Фейсбуке" Анна Монгайт поведала аудитории, что хотела взять у Анны Марии интервью. Пока в редакции искали телефон наследницы Ефремова, она уже успела стать Сережей.

"Сережа попросил прислать ему вопросы и некий "юридический контракт" ( видимо это последствия травмы от сотрудничества семьи с Эльманом Пашаевым)",

– иронизирует продюсер "Дождя".

В итоге согласовать условия так и не удалось, ведь Сережа также попросил переименовать программу "Женщины сверху" в "Трансмускулинные небинарные сверху". Похоже, что руководство телеканала на такие жертвы пойти не готово.

В комментариях к публикации, кстати, многие поддержали Анну Марию и осудили Монгайт за столь неприкрытую иронию.

"Откуда вот это желание высмеять другое и (вам, сейчас) непонятное? Неужели вы сама с этим не сталкивались?", "Зря ты так. Там довольно тонкая материя, судя по всему, необязательно превращать это в фейсбуковский анекдот", "Зачем выставлять этого человечка на всеобщее осмеяние", "А что, профессиональную этику уже отменили, совсем?"

– недоумевают пользователи.

Ранее Анна Мария выдала подробности своего первого интима с мужчиной. Избранник дочери Ефремова был почти вдвое ее старше.