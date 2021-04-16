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Дочь Михаила Ефремова – личность интересная, поэтому девушка часто становится гостьей различных ток-шоу. В этот раз сюжет про Анну Марию захотел сделать телеканал "Дождь", но попытка не увенчалась успехом.
Причины, которые назвала продюсер канала, в Сети сочли странными. На своей странице в "Фейсбуке" Анна Монгайт поведала аудитории, что хотела взять у Анны Марии интервью. Пока в редакции искали телефон наследницы Ефремова, она уже успела стать Сережей.
"Сережа попросил прислать ему вопросы и некий "юридический контракт" ( видимо это последствия травмы от сотрудничества семьи с Эльманом Пашаевым)",
– иронизирует продюсер "Дождя".
В итоге согласовать условия так и не удалось, ведь Сережа также попросил переименовать программу "Женщины сверху" в "Трансмускулинные небинарные сверху". Похоже, что руководство телеканала на такие жертвы пойти не готово.
В комментариях к публикации, кстати, многие поддержали Анну Марию и осудили Монгайт за столь неприкрытую иронию.
"Откуда вот это желание высмеять другое и (вам, сейчас) непонятное? Неужели вы сама с этим не сталкивались?", "Зря ты так. Там довольно тонкая материя, судя по всему, необязательно превращать это в фейсбуковский анекдот", "Зачем выставлять этого человечка на всеобщее осмеяние", "А что, профессиональную этику уже отменили, совсем?"
– недоумевают пользователи.
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