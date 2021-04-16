Телеведущая не может забыть экс-возлюбленного

Внимание общественности снова обратилось в сторону скандально известного своей привычкой бросать женщин с детьми футболиста Андрея Аршавина. Интерес народа подогрело интервью экс-жены спортсмена Алисы Казьминой. Женщина ведет борьбу со страшным недугом и некоторое время была при смерти. Однако и судьба бывшей гражданской супруги футболиста Юлии Барановской весьма любопытна для публики. Тем более, что недавно выяснилось: телеведущая втайне мечтала о возвращении Аршавина после разрыва с Казьминой.



По крайней мере, к такому выводу пришла мать футболиста Татьяна Ивановна. У женщины сложилось впечатление, что Барановская до сих пор испытывает чувства к бросившему ее Аршавину. Звездная мама предполагает, что разрыв футболиста с законной женой дал Юлии надежду на воссоединение. Однако мечтам девушки не суждено было сбыться, так как Андрей даже не задумывался о налаживании отношений с бывшей возлюбленной.

По словам Татьяны Ивановны, ее взаимодействие с Юлией выстраивалось весьма сложно. Две любимые женщины футболисты так и не смогли найти общий язык. Мать Аршавина убеждена, что разрыв с Андреем стал для Юлии серьезным ударом. Девушка не хотела прощаться с прекрасной лондонской жизнью и статусом избранницы выдающегося спортсмена.

В эфире телешоу "Пусть говорят" Татьяна Ивановна объявила: она сразу поняла, что крах отношений с Юлией обернется для Андрея настоящей войной, и бывшая возлюбленная устроит футболисту публичную травлю.

К слову, в том же интервью женщина рассказала, что в какой-то момент Аршавин просил ее переписать наследство на бывшую жену.