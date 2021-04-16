Анатолий Цой высказался о новом сезоне телепроекта

Музыкальное шоу "Маска" стало одной из любимых передач россиян. Телезрители с азартом гадают, кто скрывается под костюмами сказочных персонажей. При этом публике также весьма интересно, какие суммы организаторы проекта перечисляют звездным участникам телешоу. Все точки над i в этом вопросе расставил победитель первого сезона проекта Анатолий Цой.



Музыкальный исполнитель развеял многочисленные слухи о баснословных гонорарах, которые участникам шоу якобы платят создатели проекта. Оказалось, скрывающиеся под красочными костюмами звезды выступают абсолютно бесплатно. По крайней мере, Анатолий Цой за свое участие не получил ни копейки.

Информацией о том, что артисты поют на "Маске" на добровольных началах, певец поделился с журналистами издания "Собеседник".

В свежем интервью он также рассказал о своих предпочтениях на последнем сезоне. Анатолий признался, что его несомненной фавориткой была певица, скрывающаяся под маской Солнца. Цой сразу же разгадал, что дивный голос принадлежит известной юмористке Марине Кравец.

Когда талантливая исполнительница вылетела с шоу, симпатии Анатолия перешли на Змею. По мнению артиста, под этой маской выступает Светлана Лобода.

К слову, недавно версию Цоя о Лободе поддержали члены звездного жюри. Впрочем, они также не исключают, что под маской Змеи может скрываться Юлия Паршута.