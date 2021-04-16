Музыкант подчеркнул, что в шоу не всегда побеждает самый сильный участник

"Голос" на протяжении многих лет не теряет своей популярности. Телезрители внимательно следят за судьбой участников на проекте, наставлениями членов жюри. Но, как оказалось, не все, кто занимает знаменитые красные кресла, в восторге от формата шоу.

Леонид Агутин, который был в жюри на протяжении 6 сезонов, признался, что "Голос" ему не совсем близок. Он сравнил музыкальную передачу со спортивными соревнованиями по футболу, а зрителей – с экспертами, которые якобы разбираются в вокале, но на самом деле мало что в этом понимают.

Иными словами, главная задача участников "Голоса", как правило, заключается не в том, чтобы продемонстрировать их вокальные данные, а "спеть громче", заявил исполнитель хита "На сиреневой луне" во время ютуб-шоу "Личные связи".

Также певцу не нравится, что после окончания проекта далеко не все артисты остаются интересными публике. Как правило, со временем участники теряют свою популярность.

Еще один недостаток – не совсем профессиональное мнение зрителей, которые выбирают победителя сезона. Из-за этого порой случается так, что главный приз забирает не самый сильный участник, считает Агутин.

Формат "Голоса" Леонид назвал "караоке-шоу", в котором участники стараются перепеть уже известные композиции.

"Чем больше у тебя ресторанного опыта, чем лучше ты можешь подражать, тем эффектнее ты смотришься",

– подытожил артист.

Ранее Агутин прокомментировал слухи о разрыве с Варум.