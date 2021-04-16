Звезда решилась на отчаянный шаг прямо в эфире шоу

Лариса Гузеева славится своими эпатажными выходками. Едкие высказывания телеведущей часто разбирают на цитаты, а ее манере общения стараются подражать. На этот раз теледива решила приобщиться к культуре татуировок. При этом знаменитость набила первый рисунок прямо в эфире телешоу "Давай поженимся", чем поразила свою соведущую Розу Сябитову.



Судя по всему, такое серьезное решение пришло в голову 61-летней бессменной телеведущей популярной передачи спонтанно. В очередном выпуске шоу в роли невесты выступила 28-летняя хозяйка тату-салона по имени Анна. Девушке захотелось проверить решительность потенциального жениха. Прямо в эфире "Первого канала" участница шоу предложила мужчине набить татуировку. Молодой человек оправдал надежды Анны и с легкостью согласился на авантюру.

Все были весьма удивлены, когда процессом крайне заинтересовалась Лариса Гузеева. Быстро взвесив все за и против, телеведущая объявила о своем желании сделать небольшой рисунок. Смелая артистка проследовала к импровизированному рабочему месту тату-мастера в то время, как зрители и соведущие Гузеевой оправлялись от шока. Больше всего была поражена Сябитова, которая призналась, что коллега не перестает ее удивлять. Роза даже пыталась отговорить Ларису от отчаянного шага, напомнив, что это весьма болезненный процесс.

Однако Гузеева была непреклонна, и вскоре на ее ладони появилась аккуратная татуировка с инициалами любимого сына.

К слову, недавно был раскрыт размер пенсии Гузеевой. Оказалось, артистка получает в три раза больше Сябитовой.