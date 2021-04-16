Однажды актер и его пассия почти поженились

Поклонниц у Алексея Булдакова всегда было немало. Звезду "Особенностей национальной охоты" узнавали на улицах, любили и уважали, однако о своей личной жизни актер почти никогда не говорил. Молодая любовница генерала Иволгина решила впервые рассказать о романе, который длился четверть века.

Татьяна Смолина познакомилась с Булдаковым случайно. Однажды они с подругой попали под дождь. Как назло, зонта у девушек не было. Тогда они начали "голосовать". Спас девушек от непогоды актер и его друг.

Позже их случайное знакомство переросло в дружбу. Они ездили вместе отдыхать, весело проводили время. Ухаживать за Татьяной Алексей начал, потому что женщина была замужем.

"Леха был типичным мужиком, они любят охотиться. Чем дальше их гонишь, тем ближе они оказываются",

– поделилась Смолина с "Собеседником".

Ухаживал Булдаков красиво: заказывал цветы пока был в других городах, осыпал комплиментами. Он даже предлагал Татьяне пожениться и родить детей, но до брака так и не дошло. Однажды пара рванула в ЗАГС на роскошных санях, в которые была запряжена тройка лошадей. Татьяна и Алексей Иванович хотели наконец узаконить свои отношения. По дороге актер обещал своей любовнице, что им обоим сейчас оформят развод и чуть ли не сразу поженят.

Но планы влюбленных нарушил неожиданный звонок, о котором Смолина вспоминать не захотела.

От исполнителя роли генерала Иволгина у любовницы остались теплые воспоминания, которые она бережно хранит. Пара любила совместную готовку и долгие прогулки по Санкт-Петербургу. Также Татьяне досталась дорогая машина, которую она никак не может переоформить на себя.

По словам избранницы актера, она до сих пор вспоминает Булдакова и предположила, что сам актер сейчас очень бы хотел провести время с сыном, которого сильно любил.

Напомним, что ранее стало известно, что вдова Булдакова начала избавляться от имущества на фоне слухов о романе с аферистом.