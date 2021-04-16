Артистку взбесил тот факт, что мнение продюсера отличалось от ее собственного

Не успел утихнуть скандал вокруг Ютуб-шоу "Музыкалити", героинями которого стали Лариса Долина и Валя KarnaVal, как исполнительница хита "Вечная любовь" снова заставила общественность говорить о себе. В этот раз певица поссорилась с продюсером Михаилом Гребенщиковым на проекте "Ну-ка, все вместе!".

Долину пригласили побыть в роли члена жюри. Артистка с удовольствием приняла предложение. Когда на сцену шоу вышел 23-летний британец Майкл Райс и исполнил песню популярной группы OneRepublic Apologize, Лариса Александровна осталась в восторге.

Знаменитость поддержала молодого человека. Гребенщикова же, наоборот, не сильно впечатлило выступление Майкла.

"Не снес он мне головы, не заплакал, не затанцевал!" – отметил певец.

Долиной не понравился тот факт, что Михаил Вячеславович посмел пойти против ее точки зрения.

"Мне вас жаль от души!" – произнесла звезда.

Продюсер не стал молчать. Гребенщиков заявил, что и ему тоже может быть жаль оппонентку. Возмущенная выпадом в свою сторону Лариса Александровна отметила – она не нуждается в сочувствии со стороны, передает "Комсомольская Правда".

В личном инстаграм-аккаунте дочь Долиной, Ангелина Миончинская, отреагировала на произошедшую перепалку. Наследница артистки неоднозначно написала: "Неприятная женщина тем временем промышляет своей неприятностью". Можно предположить, что таким образом она намекает на выгодное положение матери – благодаря публичным скандалам билеты на предстоящий московский концерт певицы разлетаются как горячие пирожки.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о скандале вокруг Долиной.