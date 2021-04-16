"Мне вас жаль от души!": Долина устроила перепалку с Гребенщиковым на шоу

"Мне вас жаль от души!": Долина устроила перепалку с Гребенщиковым на шоу
Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артистку взбесил тот факт, что мнение продюсера отличалось от ее собственного

Не успел утихнуть скандал вокруг Ютуб-шоу "Музыкалити", героинями которого стали Лариса Долина и Валя KarnaVal, как исполнительница хита "Вечная любовь" снова заставила общественность говорить о себе. В этот раз певица поссорилась с продюсером Михаилом Гребенщиковым на проекте "Ну-ка, все вместе!".

Долину пригласили побыть в роли члена жюри. Артистка с удовольствием приняла предложение. Когда на сцену шоу вышел 23-летний британец Майкл Райс и исполнил песню популярной группы OneRepublic Apologize, Лариса Александровна осталась в восторге.

Знаменитость поддержала молодого человека. Гребенщикова же, наоборот, не сильно впечатлило выступление Майкла.

"Не снес он мне головы, не заплакал, не затанцевал!" – отметил певец.

Долиной не понравился тот факт, что Михаил Вячеславович посмел пойти против ее точки зрения.

"Мне вас жаль от души!" – произнесла звезда.

Продюсер не стал молчать. Гребенщиков заявил, что и ему тоже может быть жаль оппонентку. Возмущенная выпадом в свою сторону Лариса Александровна отметила – она не нуждается в сочувствии со стороны, передает "Комсомольская Правда".

В личном инстаграм-аккаунте дочь Долиной, Ангелина Миончинская, отреагировала на произошедшую перепалку. Наследница артистки неоднозначно написала: "Неприятная женщина тем временем промышляет своей неприятностью". Можно предположить, что таким образом она намекает на выгодное положение матери – благодаря публичным скандалам билеты на предстоящий московский концерт певицы разлетаются как горячие пирожки. 

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о скандале вокруг Долиной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

FBL обнародовало доказательства вины Украины в крушении МН17

В Нидерландах собранные аудиозаписи и документы усердно игнорируют

Пушков объяснил двоякие высказывания Байдена о России

Еще в 2009 нынешний президент США раскрыл смысл "перезагрузки" с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей