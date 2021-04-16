Певец вспомнил об инциденте времен своей молодости

Звездный артист Леонид Агутин рассказал о том, как встретил любовь своей жизни – певицу Анжелику Варум. Исполнитель признался, что судьбоносная встреча произошла еще во время фестиваля "Песня года" – Варум появилась на мероприятии вместе со своим отцом, композитором Юрием Варумом.

Сходу Агутин выдал музыкальному мэтру, что просит руку его дочери. Тот неожиданно согласился, однако звезды лишь завели тему для диалога в шутливом тоне.

Год спустя Агутин вновь пересекся с Варумом и его дочерью, предложив поучаствовать над одним материалом. Тогда он обратил серьезное внимание на Анжелику. Артист признался, что уронил челюсть, когда исполнительница выступила вместе с ним на одном заграничном фестивале – именно тогда он и положил на нее глаз.

Вскоре между звездами закрутился роман. Пара отправилась в Венецию на медовый месяц, где решила отпраздновать супружеское счастье в ресторане. Возлюбленная остановила свой выбор на короткой юбке с шортами, которые, по словам артиста, были самыми настоящими трусами.

"Она обиделась, говорит, зачем я так грубо говорю. Я ответил, раз шорты то шорты. Вот мы пришли и уселись за стол. К нам подошел администратор и заявил, то нам нужно отсюда идти. Потому что мы были в неподобающем виде", – рассказал музыкант в эфире интервью с Юрией Костиным.

После "нежного пререкания" управляющий увидел, что пиджак, надетый на голое тело Агутина, "оказался цветочками", когда он заметил наряд его супруги. Паре пришлось идти в другой ресторан.

Не так давно артист с иронией отреагировал на слухи о своем скором разводе с Анжеликой Варум, в шутку заявив, что, по мнению общественности, пара "засиделась вместе".