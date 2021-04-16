Без кофты и белья: Асмус снялась в одних джинсах

Без кофты и белья: Асмус снялась в одних джинсах
Кристина Асмус. Фото: www.instagram.com/ asmuskristina
Актриса прикрыла прелести рукой

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала чаще выкладывать в "Инстаграм" провокационные кадры, не стесняясь демонстрировать свои "сильные стороны". На этот раз актриса привлекла внимание подписчиков смелым кадром в джинсах.

На фото звезда фильма "Текст" сидит на полу боком, демонстрируя фанатам спину. Помимо джинсов с дырками на тыле на артистке ничего нет – ни кофты, ни белья. Образ знаменитость дополнила алыми губами и низким пучком. Грудь Асмус прикрыла рукой. 

Некоторые поклонники сначала обратили внимание на необычные джинсы актрисы – они стали шутить, что вещь "протерлась". Другие же не смогли не восхититься чувственным снимком Асмус и ее смелостью оголиться. Кое-кто отметил, что разочарован тем, что после развода знаменитость решила, что ей "все теперь можно". 

"Светлоте будущее без верхней одежды и в ветхих джинсах... так себе будущее", "Крис, у тебя джинсы порвались", "Прекрасна", "Кристина, вы огонь", – комментируют фото поклонники Асмус. 

Ранее актриса выкладывала снимок из ванны, представ перед интернет-пользователями без макияжа, а также делилась откровениями из личной жизни. 

Ответить:

%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
за дело мира,и за палку колбасы,готов залезть в красивые тру%ы !!! чтобы не забывали готовы показать всё что захочешь
1
новости партнеров
По теме

Зеленский растерялся на встрече с Макроном: видео

Глава Украины не смог найти подходящего места перед камерами журналистов

Байден ввел санкции против "Газпрома" на случай прекращения украинского транзита

Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей