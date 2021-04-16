Актриса прикрыла прелести рукой

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала чаще выкладывать в "Инстаграм" провокационные кадры, не стесняясь демонстрировать свои "сильные стороны". На этот раз актриса привлекла внимание подписчиков смелым кадром в джинсах.

На фото звезда фильма "Текст" сидит на полу боком, демонстрируя фанатам спину. Помимо джинсов с дырками на тыле на артистке ничего нет – ни кофты, ни белья. Образ знаменитость дополнила алыми губами и низким пучком. Грудь Асмус прикрыла рукой.

Некоторые поклонники сначала обратили внимание на необычные джинсы актрисы – они стали шутить, что вещь "протерлась". Другие же не смогли не восхититься чувственным снимком Асмус и ее смелостью оголиться. Кое-кто отметил, что разочарован тем, что после развода знаменитость решила, что ей "все теперь можно".

"Светлоте будущее без верхней одежды и в ветхих джинсах... так себе будущее", "Крис, у тебя джинсы порвались", "Прекрасна", "Кристина, вы огонь", – комментируют фото поклонники Асмус.

Ранее актриса выкладывала снимок из ванны, представ перед интернет-пользователями без макияжа, а также делилась откровениями из личной жизни.