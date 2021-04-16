Актер Никоненко взял внука под опеку после смерти невестки

Актер Никоненко взял внука под опеку после смерти невестки
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
При этом сын знаменитости живет с другой семьей

Сергей Никоненко, которому 16 апреля исполнилось 80 лет, рассказал о том, что он уже около девяти лет воспитывает внука Петра. Актер вместе со своей супругой Екатериной Ворониной забрал наследника к себе, когда тому было всего четыре года.

Дело в том, что мать Петра Вера скончалась в возрасте 29 лет. Невестка Никоненко боролась с раком мозга. Через некоторое время после смерти жены сын Сергея Петровича Никанор нашел себе новую избранницу.

"А Петя остался у нас с женой, он нам и внук, и сын одновременно", – заявил артист.

Сейчас наследнику звезды кинокартины "Мастер и Маргарита" 13 лет. Мальчик живет вместе с дедушкой и бабушкой на даче в поселке Переделкино.

Сергей Петрович позаботился о том, чтобы внук получил хорошее образование. Так, Петр ходит в престижную школу "Летово", которая находится в Новой Москве. В будущем мальчик мечтает стать химиком, передает "Комсомольская Правда".

Никоненко добавил, что его наследник любит много читать.

"Я в нем души не чаю. Должен поставить Петра на ноги", - отметила знаменитость.

По этой причине актер продолжает много работать, несмотря на свой почтенный возраст. В фильмографию артиста входит около 200 работ. Среди самых известных – фильмы "Завтра была война", "Виват, гардемарины!", "Мастер и Маргарита", "О чем говорят мужчины", сериалы "Хождение по мукам", "Каменская" и другие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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