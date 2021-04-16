Умерла звезда "Гарри Поттера" Хелен Маккрори

Умерла звезда "Гарри Поттера" Хелен Маккрори
Хелен Маккрори. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Актрисе было 52 года

Не стало актрисы Хелен Маккрори. Она известна по ролям Нарциссы Малфой в фильме "Гарри Поттер" и Полли Грей в сериале "Острые козырьки". 

Трагическую новость сообщило британское издание Mirror. Маккрори ушла из жизни в возрасте 52 лет.

Информацию о кончине актрисы подтвердил ее супруг Дэмиэн Льюис.

"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, какой была Хелен Маккрори, мирно скончалась у себя дома, окруженная любовью друзей и семьи", – написал актер. 

Он отметил, что супруга скончалась так же, как и жила – без капли страха. Льюис добавил, что ему невероятно посчастливилось встретить на своем пути такую женщину.

Напомним, Хелен и Дэмиэн состояли в браке с июля 2007 года. Избраннику знаменитость подарила двоих детей – сына Гулливера и дочь Манон.

В 1993 году Маккрори окончила обучение в Лондонском Драматическом Центре. После этого актриса начала появляться на сценах различных британских театров. Интересный факт – в 1994 году Хелен досталась роль Нины в постановке пьесы Чехова "Чайка".

В кино артистка дебютировала в 1993 году. Она снялась в четвертом эпизоде ситкома Full Stretch. Позже Маккрори появилась в полнометражном фильме "Интервью с вампиром".

Популярность пришла к актрисе после того, как она приняла участие в съемках мини-сериала "Анна Каренина". Ей досталась главная роль. 

В список наиболее известных работ Хелен входят такие фильмы и сериалы, как "Острые козырьки", три части "Гарри Поттера", "Шарлотта Грей", "Джейн Остин", "Доктор Кто", "007: координаты "Скайфолл" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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