Звезда не может дождаться летней фотосессии в бикини

Российская эстрадная певица Алена Апина приняла важное для себя решение: звезда решила воспользоваться услугами пластических хирургов для того, чтобы "сделать тюнинг" талии. Исполнительница объяснила, что усердно занимается спортом и следит за своим ежедневным рационом, однако никакого эффекта нет.

В итоге же Алена решилась на хирургические методы. Звезда призналась, что часто испытывает внутреннее недовольство, осматривая свою фигуру в зеркале. Однако теперь, после успешной операции, "зеркало уже видит".

В своей публикации знаменитость добавила, что устроит для поклонников летнюю фотосессию в нижнем белье у фонтана – нынче будет не до заграничных курортов из-за вновь закрывающихся границ.

"Решила сделать тюнинг себя любимой! Да! Теперь я буду такая, прям лопни глаз", – написала Алена на своей странице в "Инстаграм", сопроводив его видео из клиники.

Поклонники Апиной же заявили в комментариях, что теперь намерены с нетерпением ждать возвращения своей звезды в новом наряде с обворожительной внешностью.

"Правильно, так держать, человек должен всегда совершенствоваться, а такая яркая женщина как Вы всегда быть на высоте", "Умница Алена!!! Вы всегда красивы!! Но женщина всегда желает идеала большего. Поддерживаю вас", "Очень ждем, с нетерпением!!! Давно не радовали нас своим прекрасным телом!" – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – Прим. Ред.).

В этом году стало известно, что Апина оказалась в черном списке украинских властей из-за "угрозы национальной безопасности". В конце января Киев добавил туда порядка 159 человек.