Актриса призналась, что ей крайне тяжело давались интимные съемки

Звезда "Универа" Настасья Самбурская рассказала о своих эмоциях, переживаемых во время съемок в откровенных сценах. Артистка призналась – это каждый раз становится для нее большим испытанием.

Самбурская решила пообщаться с поклонниками в разделе "сторис" в "Инстаграм". Она попросила задавать вопросы, которые касаются ее работы в театре.

Один из подписчиков решил поинтересоваться, может ли проскочить искра между актерами, которые вместе участвуют в постельных сценах.

Настасья заявила – ей не доставляют удовольствие съемки подобного формата. Она поделилась своим лайфхаком, позволяющим скрыть наготу. Оказывается, каждый раз актриса облепливается скотчем, чтобы не "сверкать" полностью обнаженным телом в кадре. Из-за стеснения знаменитость попросту не может наслаждаться обществом коллеги.

"Честно, не до этого. Хочется только одного, чтобы побыстрее это все закончилось", – разоткровенничалась Самбурская.

Текст Настасья сопроводила снимком, который, вероятнее всего, был сделан во время съемок интимной сцены. На фотографии звезда позирует с обмотанной скотчем грудью. При этом артистка лукаво смотрит в камеру, кокетливо теребя в руках светлый локон.

Также Самбурская поделилась еще одним кадром. На нем она стоит в душевой кабине. В глаза бросается не только залепленный бюст, но и просвечивающаяся сквозь прозрачные шорты странное "изделие" вместо нижнего белья.

Ранее Настасья раскрыла неприятную правду о своем бывшем продюсере Викторе Дробыше.