Актриса продолжает работать в театре и сниматься в кино

Евгения Симонова известна по ролям в таких кинокартинах, как "Обыкновенное чудо", "В бой идут одни старики", "Афоня", "Дети Арбата", "Рассказ неизвестного человека" и других. Мало кто знает о том, что путь актрисы к женскому счастью был тернистым.

Около 12 лет Евгения Павловна борется с раком легких. Сейчас артистке 65 лет, и она не намерена проигрывать битву. Год назад ей сделали операцию в одной из немецких клиник.

Что касается личной жизни Симоновой, то она была замужем три раза. Первым супругом артистки стал актер Александр Кайдановский. Возлюбленные встретились на съемках картины "Пропавшая экспедиция". Избраннику знаменитость подарила дочь Зою. Спустя четыре года после рождения наследницы супруги приняли решение развестись. Примечательно, что для Евгении Павловны разрыв был достаточно болезненным. Знакомые актрисы рассказывали, что из-за этого она впала в депрессию, передает "Комсомольская Правда".

Спустя некоторое время Симонова познакомилась с актером Дмитрием Полонским. Вскоре они расписались. Однако брак продлился недолго – всего год.

Следующим мужчиной, который покорил сердце актрисы, стал режиссер Андрей Эшпай. В 1986 году у них родилась дочь Мария. Стоит отметить, что супруги счастливы в браке и по сей день.

Помимо двоих наследниц, у Евгении Павловны есть также приемная дочь Дарья. На сегодняшний день кинозвезда воспитывает троих внуков, которых ей подарила Зоя.

Артистка ведет здоровый образ жизни. Она занимается спортом и старается правильно питаться. Кроме того, Симонова продолжает работать в театре и сниматься в кино.