Почему принцесса Диана невзлюбила фаворитку принца Филиппа

Супругу сына королевы Елизаветы II часто противопоставляли сопернице

9 апреля стало известно о смерти принца Филиппа – супруга королевы Великобритании. Мало кто знает о том, что при жизни у избранника монаршей особы имелась молодая фаворитка по имени Пенелопа Ромси. Ее недолюбливала принцесса Диана – невестка герцога Эдинбургского.

Примечательно, что сблизиться с королевской семьей Ромси помог ее муж Нортон Нэтчбулл. Мужчина приходится двоюродным братом принца Чарльза – супруга покойной принцессы Дианы.

Благодаря умению находить общий язык и своей интеллигентности Пенелопа смогла быстро подружиться со старшим сыном королевы Елизаветы II. Также она очаровала и самого принца Филиппа.

Ромси много времени проводила в компании членов королевской семьи. Принцессе Диане не приходилось по душе общество фаворитки свекра и мужа.

Дело в том, что жизнерадостной и непоседливой Диане часто ставили в пример Пенелопу. Мол, принцесса должна была стремиться быть похожей на рассудительную и интеллигентную Ромси. Не удивительно, что ее раздражали подобные сравнения. Со временем в душе Дианы зародилась антипатия по отношению к конкурентке.

Второй причиной, по которой принцесса невзлюбила Пенелопу, была ревность. Диане не нравилось, когда принц Чарльз проводил время в обществе соперницы, передает издание Woman.ru. При этом девушка никогда не флиртовала с монаршими особами, ведя себя с ними исключительно по-дружески.

Ранее стало известно о том, что прах принца Филиппа перевезут после кончины королевы. Обитатели Букингемского дворца решили – супругов не должна разлучить даже смерть. Поэтому после ухода монаршей особы пару похоронят в одном месте.