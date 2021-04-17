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Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу, однако ее новая должность оказалась далека от актерства. В личном микроблоге Екатерина Старшова рассказала, что получила предложение от одной из сетей столичных фитнес-клубов и решила не упускать своего шанса.
Примечательно, что актриса имеет спортивное прошлое. С самого детства она занималась в школе гимнастики. Полученный опыт позволил ей стать тренером.
"Веду детские группы по ОФП [общая физическая подготовка – прим. ред.] и растяжке", – сообщила Старшова.
Она добавила, что занятия под ее руководством проходят два раза в неделю в вечернее время – в понедельник и четверг.
Екатерине такой график очень подходит, ведь он не препятствует ее учебе в МГУ. В 2018 году актриса экстерном закончила школу с золотой медалью. Оставшийся до ЕГЭ год она потратила на усиленную подготовку к экзаменам. В итоге Старшова успешно прошла через все испытания и поступила на бюджет, передает издание "7 дней".
Популярность Екатерине Старшовой принесла роль Пуговки в ситкоме "Папины дочки". На момент начала съемок актрисе было всего шесть лет. Сейчас же 19-летняя звезда учится в МГУ на фармацевта и параллельно зарабатывает деньги. При этом от актерской карьеры она отказалась, она оказалась Пуговке не по душе – в отличие от ее старших экранных сестер Мирославы Карпович (Маши) и Дарьи Мельниковой (Даши).
Ранее исполнительница роли спортсменки Даши Васнецовой рассказала, как она стала звездой сериала "Папины дочки".
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