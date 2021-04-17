Не в актерстве: Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу

Не в актерстве: Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка вспомнила о своем спортивном прошлом

Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу, однако ее новая должность оказалась далека от актерства. В личном микроблоге Екатерина Старшова рассказала, что получила предложение от одной из сетей столичных фитнес-клубов и решила не упускать своего шанса.

Примечательно, что актриса имеет спортивное прошлое. С самого детства она занималась в школе гимнастики. Полученный опыт позволил ей стать тренером.

"Веду детские группы по ОФП [общая физическая подготовка – прим. ред.] и растяжке", – сообщила Старшова.

Она добавила, что занятия под ее руководством проходят два раза в неделю в вечернее время – в понедельник и четверг.

Екатерине такой график очень подходит, ведь он не препятствует ее учебе в МГУ. В 2018 году актриса экстерном закончила школу с золотой медалью. Оставшийся до ЕГЭ год она потратила на усиленную подготовку к экзаменам. В итоге Старшова успешно прошла через все испытания и поступила на бюджет, передает издание "7 дней".

Популярность Екатерине Старшовой принесла роль Пуговки в ситкоме "Папины дочки". На момент начала съемок актрисе было всего шесть лет. Сейчас же 19-летняя звезда учится в МГУ на фармацевта и параллельно зарабатывает деньги. При этом от актерской карьеры она отказалась, она оказалась Пуговке не по душе – в отличие от ее старших экранных сестер Мирославы Карпович (Маши) и Дарьи Мельниковой (Даши).

Ранее исполнительница роли спортсменки Даши Васнецовой рассказала, как она стала звездой сериала "Папины дочки". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Москва посоветовала послу США вернуться в Вашингтон для консультаций

Россия вышлет из страны десять американских дипломатов

Байден ввел санкции против "Газпрома" на случай прекращения украинского транзита

Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей