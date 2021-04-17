Художник надеется на то, что модельера оставят в покое

Вот уже некоторое время не утихает скандал, разразившийся вокруг тяжелобольного Вячеслава Зайцева, который якобы не по своей воле стал звездой "ТикТок". Ролики с участием модельера насторожили многих его коллег. Среди них оказался и Никас Сафронов.

По мнению известного художника, над Зайцевым попросту издеваются. При этом люди, причастные к реализации своих корыстных целей, не учитывают его заслуг в истории моды.

"Вячеслав сейчас находится в сложном физическом состоянии. И все, что происходит вокруг него сейчас, мне кажется неприличной историей", – отметил Сафронов.

Напомним, кутюрье страдает от болезни Паркинсона. Сейчас Зайцев передвигается только на инвалидном кресле.

Никас Степанович вспомнил о том, что уже в 1985 году Вячеслав Михайлович пользовался огромной популярностью. Когда художник впервые приехал в Италию, местные жители с восторгом говорили: "У вас есть Зайцев!".

Сафронов заявил – выставлять материалы со страдающей от недуга знаменитостью на всеобщее обозрение неправильно. Он добавил, что модельера необходимо оставить в покое, передает "Собеседник".

"Очень грустно видеть его в этих роликах "Тик-Тока", - высказался художник.

Никас Степанович понадеялся на то, что сыну Зайцева Егору, который пошел по стопам звездного отца, удастся защитить его честь и достоинство.

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