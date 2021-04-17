"Очень грустно": Сафронов высказался о скандале вокруг Зайцева

"Очень грустно": Сафронов высказался о скандале вокруг Зайцева
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Художник надеется на то, что модельера оставят в покое

Вот уже некоторое время не утихает скандал, разразившийся вокруг тяжелобольного Вячеслава Зайцева, который якобы не по своей воле стал звездой "ТикТок". Ролики с участием модельера насторожили многих его коллег. Среди них оказался и Никас Сафронов.

По мнению известного художника, над Зайцевым попросту издеваются. При этом люди, причастные к реализации своих корыстных целей, не учитывают его заслуг в истории моды.

"Вячеслав сейчас находится в сложном физическом состоянии. И все, что происходит вокруг него сейчас, мне кажется неприличной историей", – отметил Сафронов.

Напомним, кутюрье страдает от болезни Паркинсона. Сейчас Зайцев передвигается только на инвалидном кресле.

Никас Степанович вспомнил о том, что уже в 1985 году Вячеслав Михайлович пользовался огромной популярностью. Когда художник впервые приехал в Италию, местные жители с восторгом говорили: "У вас есть Зайцев!".

Сафронов заявил – выставлять материалы со страдающей от недуга знаменитостью на всеобщее обозрение неправильно. Он добавил, что модельера необходимо оставить в покое, передает "Собеседник".

"Очень грустно видеть его в этих роликах "Тик-Тока", - высказался художник.

Никас Степанович понадеялся на то, что сыну Зайцева Егору, который пошел по стопам звездного отца, удастся защитить его честь и достоинство.

Ранее Катя Лель заступилась за семью Гарафутдиновых, которых обвиняют в желании нажиться на кутюрье. Певица призвала быть более терпимыми друг к другу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Москва посоветовала послу США вернуться в Вашингтон для консультаций

Россия вышлет из страны десять американских дипломатов

Байден ввел санкции против "Газпрома" на случай прекращения украинского транзита

Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей