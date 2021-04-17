Актриса назвала картину "ерундой собачьей"

Народная артистка России Лия Ахеджакова отреагировала идею съемок культовой советской киноленты "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Голливуде. Актриса выдала всего две фразы, которые достаточно полно раскрыли журналистам ее отношение к подобной инициативе.

Напомним, картину решили переснять в Соединенных Штатах Америки. За проект захотел взяться режиссер Марюс Вайсберг, который снял российские комедии "Бабушка легкого поведения", "8 первых свиданий" и "(Не) идеальный мужчина" – далеко не все их них получили положительные отзывы. Предполагалось, что в новой версии"Иронии судьбы" героиню Ахеджаковой должна сыграть афроамериканка.

Журналисты из "Центральной службы новостей" дозвонились до артистки, чтобы выяснить ее отношение к появлению американской версии советской киноленты. Лия Ахеджакова решила не скрывать своих эмоций на этот счет.

"Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите", – цитирует ее портал.

В голливудской "Иронии судьбы" Женю Лукашина должен сыграть 29-летний Томас Манн. На роль, принадлежащую Барбаре Брыльской, назначили актрису Эмму Робертс – племянницу Джулии Робертс.

По предварительным данным, съемки должны стартовать летом этого года. Когда состоится выход картины – неизвестно.