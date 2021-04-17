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Наследник покойного Михаила Круга Александр, родившийся в во втором браке с Ириной, захотел строить свою карьеру на сцене. Об этом рассказала его мать в программе "Привет, Андрей!".
Сын родился в мае 2002 года. Своего знаменитого отца он узнать не успел – мальчику было всего около полутора месяцев, когда в дом шансонье ворвались вооруженные грабители.
После гибели мужа Ирина Круг стала строить сольную карьеру. В интервью она рассказывала, что талант от родителей унаследовал и сам Александр. Позже он стал заниматься пением, неплохо в этом преуспев – однажды певица взяла его с собой на сцену, исполнив вместе композицию "Вот и все".
Однако стремления посвятить свою жизнь шансону, как родители, у него не было. Парень мечтал реализовываться в другом жанре, но этого не одобрила Ирина.
"Хотел в рэп, я не отпустила. Мы в шансоне родились – в нем и останемся", – рассказала она в эфире программы.
Как отнесся к этому запрету Александр она не рассказала, но, судя по тому, что парень продолжает работать вместе с матерью, сильно противится не стал.
Ходили слухи, что вдова Круга с годами после кончины мужа стала чуть ли не "руководящей верхушкой" в российском шансоне. Однако, по словам украинского артиста Гарика Кричевского, это не так, хотя она и занимается продюссированием артистов.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия