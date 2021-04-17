Лично попрощаться с герцогом Эдинбургским смогли только 30 человек

17 апреля похоронили принца Филиппа – мужа королевы Елизаветы II. На траурное мероприятие пустили всего 30 человек. Ограничения по количеству присутствующих были связаны с пандемией COVID-19. Все остальные смогли наблюдать за происходящим в режиме онлайн.

Прощание с супругом монаршей особы прошло в часовне Святого Георгия в Виндзоре. За несколько часов до начала церемонии святилище окружили военные с винтовками.

По информации Daily Mail, принцы Гарри и Уильям по отдельности следовали за гробом дедушки из-за решения королевы. Их "разделил" кузен Питер Филлипс. Примечательно, что братья увиделись впервые после ссоры, вызванной решением Гарри сложить с себя королевские обязанности и покинуть Великобританию.

Королева Елизавета II ехала во главе похоронного кортежа на государственном "Бентли", остальные члены семьи приняли участие в пешем шествовании отца семейства.

Колонну возглавили двое старших детей принца Филиппа – принц Уэльский и принцесса Анна. За ними следовали герцог Йоркский и граф Уэссекский. Далее шли трое взрослых внуков Филиппа. Уильям следовал за Чарльзом и Эндрю, а Гарри – за Анной и Эдвардом. Вице-адмирал Сэр Тимоти Лоуренс и граф Сноудон шли позади.

Проводить принца Филиппа в последний путь разрешили также его предполагаемой фаворитке Пенелопе Маунтбеттен Бирманской. Она является единственной из приглашенных, кто не относится к королевской семье.

На похоронах присутствовали и "неудобные" родственники супруга Елизаветы II. Речь идет о герцоге Гессенском Георге Донатусе, Филиппе Гогенлоэ-Лангенбургском и Бернхарде Баденском. Их матери были связаны с нацистскими офицерами, из-за чего те стали "нерукопожатными" во дворце.

В 17:40 по Москве супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном.