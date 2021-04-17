Потеря мужа, судя по всему, далась ей нелегко

После 73 лет совместной жизни британской королеве Елизавете пришлось похоронить супруга принца Филиппа. Герцог не дожил до своего 100-летнего юбилея буквально пару месяцев. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где он найдет временный покой – после смерти Елизаветы его прах перевезут в фамильный склеп королевской семьи.

Шествовать в сопровождающей гроб колонне вместе с наследниками королева не стала. Она возглавила ее, находясь в подаренном "Бентли". После завершения хода она вышла из авто и по отдельному пути, огороженном прозрачной пленкой, прошла к часовне.

Церемония, судя по всему, далась королеве нелегко. Несмотря на то, что ее лицо было практически невозможно разглядеть из-за закрывающих его маски и шляпы, журналисты заметили, что сдерживать эмоции главе Великобритании было трудно. Во время перелистывания страниц молитвослова у королевы заметно дрожали руки, пишет "Телепрограмма". При отпевании супруга она практически не поднимала голову.

Журналисты Daily Mail также сообщили, что в королева сидела на скамейке возле гроба в одиночестве и вытирала слезы.

В день похорон Филиппа в стране снимают официальный траур, но не для всех. Королевской семье потребуется держать его еще две недели.

По слухам, Елизавета II тяжело перенесла утрату супруга. Единственное, что она сказала по этому поводу – "Он был моей главной опорой".