Публикацию рускоговорящие комментаторы восприняли как повод поговорить друг с другом

Известная исполнительница Бейонсе вызвала ажиотаж у русскоязычного населения новой фотографией. На опубликованных в соцсети кадрах можно заметить украшение, которое представляет собой русское слово "площадь".

Образ артистки составляли слова и на других мировых языках. Весь костюм был буквально увешан цепочками, на которых также можно заметить иероглифы различной принадлежности, обозначающие слово "площадь". Другие украшения были с английской версией имени звезды.

К слову, русскую надпись Бейонсе решила разместить на одном и самых видных мест – шее, вместе с цепочками "Beyonce". Украшение можно заметить на самом последнем кадре в публикации.

У россиян снимок вызвал шквал непередаваемых эмоций. Пост звезды за считанные часы набрал более 2,6 миллионов "лайков" и 20,5 тысяч комментариев, часть из которых принадлежат русскоговорящим.

"Площадь???", "Почему площадь???", "А какая площадь? Первого президента или красная?", "Почему у нее на шее целая площадь?!", – негодуют комментаторы.

Самые находчивые решили воспользоваться страничкой суперзвезды, чтобы пообщаться с соотечественниками. Многие восприняли это как повод пошутить к вопросу "Русские здесь?".

"Конечно! Собрались тут на площади", "Нас вычислили, расходимся", – пишут они.

Позже к беседе подключились и другие народности, включая болгар и узбеков.

Как предположили в комментариях, появившаяся на русском подпись – перевод марки одежды Area, которая в одном из переводов может означать слово "площадь".

Некоторое время назад подобная активность русскоговорящих была и на странице американской певицы Леди Гаги. Ее заподозрили в романе с экс-возлюбленным российской модели Ирины Шейки, после чего народ стал высказывать артистке свое негодование в комментариях. Активность поднялась настолько, что самые предприимчивые стали размещать под публикациями объявления о продаже машин и гаражей на русском языке.