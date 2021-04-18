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Анна Седокова решила рассказать поклонникам о перенесенной операции. На протяжении двух недель у артистки были проблемы с глазом, однако она надеялась, что опухоль рассосется, поэтому откладывала поход в больницу.
В итоге с каждым днем становилось только хуже, поэтому Седокова все-таки решилась на хирургическое вмешательство. Решение было принято поздней ночью, а уже утром певица позвонила в клинику, а спустя несколько часов лежала на операционном столе.
К счастью, операция прошла быстро и удачно. Анна призналась, что она жалеет, что столько времени терпела, вместо того, чтобы просто взять и решиться на поход к врачу.
Судя по описанию, операция была не из самых приятных. Девушке сначала обезболили глаз, затем удалили опухоль и прижгли ее лазером. Сейчас на правом глазу Седоковой красуется повязка. Но она не переживает из-за этого, поскольку рядом с ней находится ее муж Янис Тимма, который в шутку называет ее пиратом и осыпает комплиментами.
"Зачем я так долго ждала? Думала рассосется?"
– недоумевает экс-солистка ВИА "Гры", которой из-за опухоли пришлось отменить две премии и несколько крупных съемок.
Ранее Анна Седокова призналась в зависимости от "алкогольной терапии", поэтому решила отказаться от употребления горячительных напитков.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия