Седокова поделилась подробностями экстренной операции

Седокова поделилась подробностями экстренной операции
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Певица терпела боль две недели

Анна Седокова решила рассказать поклонникам о перенесенной операции. На протяжении двух недель у артистки были проблемы с глазом, однако она надеялась, что опухоль рассосется, поэтому откладывала поход в больницу. 

В итоге с каждым днем становилось только хуже, поэтому Седокова все-таки решилась на хирургическое вмешательство. Решение было принято поздней ночью, а уже утром певица позвонила в клинику, а спустя несколько часов лежала на операционном столе. 

К счастью, операция прошла быстро и удачно. Анна призналась, что она жалеет, что столько времени терпела, вместо того, чтобы просто взять и решиться на поход к врачу. 

Судя по описанию, операция была не из самых приятных. Девушке сначала обезболили глаз, затем удалили опухоль и прижгли ее лазером. Сейчас на правом глазу Седоковой красуется повязка. Но она не переживает из-за этого, поскольку рядом с ней находится ее муж Янис Тимма, который в шутку называет ее пиратом и осыпает комплиментами. 

"Зачем я так долго ждала? Думала рассосется?"

– недоумевает экс-солистка ВИА "Гры", которой из-за опухоли пришлось отменить две премии и несколько крупных съемок. 

Фото: instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова призналась в зависимости от "алкогольной терапии", поэтому решила отказаться от употребления горячительных напитков. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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