"Женщина всегда не помнит": Киркоров высказался о затяжном конфликте с Пугачевой

"Женщина всегда не помнит": Киркоров высказался о затяжном конфликте с Пугачевой
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/globallookpress.com
Певец намекнул на причины конфликта с Примадонной

Долгое время не утихают обсуждения конфликта Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Обе стороны старательно избегают вопросов журналистов на эту тему, но порой король поп-сцены все же дает охотникам за сенсацией маленькие подсказки. 

На днях Алла Борисовна отметила свой 72-й день рождения. Праздновали торжество в поселке Грязь. Поздравить Примадонну приехали дети, внуки и самые близкие друзья. Но среди гостей не оказалось бывшего мужа звезды. Это лишний раз подогрело слухи о затяжной ссоре артистов. 

Журналисты тут же засыпали Филиппа Бедросовича вопросами. Мол, почему же он так и поздравил свою "единственную" с важной датой. В итоге Киркоров лишь коротко ответил, что с этим вопросом нужно обращаться не к нему. 

Корреспонденты не унимались и напрямую спросили, почему же король российской эстрады так старательно избегает вопросов об Алле Борисовне. 

"А по кочану. Много будешь знать – скоро состаришься", 

отшутился артист в эфире шоу "Ты не поверишь". 

Не исключено, что черная кошка пробежала между бывшими супругами, когда Примадонна несколько лет назад забыла поздравить Киркорова с днем рождения. Но певец и в этом случае решил отшутиться, не дав прямого ответа. 

"Женщина всегда не помнит. Они – женщины. Им можно все. Королева имеет право на любой ход",

– подытожил Филипп Бедросович. 

Ранее Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза поздравили Примадонну с днем рождения. Наследники звездной пары устроили для виновницы торжества и ее гостей небольшой концерт, продемонстрировав свои таланты. Также дети Пугачевой и Галкина преподнесли маме цветы и сделанные самостоятельно открытки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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