Богомолов едва не спустил с лестницы донимавшего Собчак фаната

Богомолов едва не спустил с лестницы донимавшего Собчак фаната
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Инцидент произошел на премьере фильма "Чернобыль"

Супруг Ксении Собчак устроил потасовку с настойчивым поклонником телеведущей. Константин Богомолов не стал сдерживаться и чуть не спустил фаната, который преследовал звездную пару, с лестницы.

Собчак и Богомолов покидали премьеру "Чернобыля", мило беседуя друг с другом. Неожиданно режиссер, потерявший терпение, набросился на мужчину, следовавшего по пятам супругов. Богомолов начал оттеснять фаната к краю лестницы, постоянно грозя ему пальцем и что-то объясняя. Мужчина чуть не упал, потому что еле стоял на ногах.

Позже режиссер объяснил корреспондентам шоу "Ты не поверишь", что странный мужчина облапал его "масю", за что и получил от него. Неясно, как именно фанат нарушил личные границы телеведущей. Возможно, поклонник приобнял блондинку или даже ущипнул ее за ягодицу.

Сама Собчак пыталась оттянуть мужа и снизить градус напряжения. В итоге на время поклонник все-таки отстал, но позже вновь появился на горизонте. Тут уже не выдержала сама блондинка, которая попросила охранников избавить их с мужем от навязчивого фаната. 

Сам мужчина представился журналистам Константином Богомоловым, а его друг, едва сдерживая смех, и вовсе назвал фаната любовником Собчак. 

Неужели Богомолов оказался прав, и его жену действительно преследует обезумевший поклонник? Остается лишь надеется, что мужчина лишь хотел лично побеседовать с известной журналисткой.

Ранее Собчак взбесилась из-за слухов о разводе с Богомоловым. Телеведущая резко высказалась в адрес известного российского издания, подчеркнув, что журналисты нащупали "дно в желтухе". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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