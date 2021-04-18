Врачи спасли Шуфутинского от паралича

Врачи спасли Шуфутинского от паралича
Михаил Шуфутинский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Певец выдал правду о сложной операции на позвоночнике

Михаил Шуфутинский, которому на днях исполнилось 73 года, решил рассказать поклонником об операции, на которую согласился, чтобы не стать паралитиком. 

Если бы не хирургическое вмешательство, у шансонье мог бы случиться паралич. Операцию делали в США несколько лет назад. Спасать здоровье артиста взялся опытный врач, у которого Шуфутинский наблюдается уже более 20 лет. 

В итоге медики удалили певцу три позвонка в верхней части позвоночника. Восстанавливался Шуфутинский в отдельной двухкомнатной палате, которая обходилась ему в 560 долларов за сутки. Но, считает артист, оно того стоило, потому что в палате было все: обеденный стол, мягкая мебель, а стены были украшены красивые картинами. 

Также Михаил Захарович в шоу "Секрет на миллион" рассказал, что ему пришлось отдельно заплатить за комнату, в которой он лежал на послеоперационных капельницах. К слову, часть расходов покрыла американская страховка. 

Также артист поведал о перенесенном коронавирусе. За время болезни он похудел на 6 килограммов. 

Однако врачей Шуфутинский посещает редко, потому что хорошо знает о своих проблемах и о том, как с ними справляться. Например, ради своего же блага певец отказался от алкоголя, хотя и признается, что выпить любит. 

Ранее Шуфутинский откровенно рассказал о личной жизни после смерти жены. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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