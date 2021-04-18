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Михаил Шуфутинский, которому на днях исполнилось 73 года, решил рассказать поклонником об операции, на которую согласился, чтобы не стать паралитиком.
Если бы не хирургическое вмешательство, у шансонье мог бы случиться паралич. Операцию делали в США несколько лет назад. Спасать здоровье артиста взялся опытный врач, у которого Шуфутинский наблюдается уже более 20 лет.
В итоге медики удалили певцу три позвонка в верхней части позвоночника. Восстанавливался Шуфутинский в отдельной двухкомнатной палате, которая обходилась ему в 560 долларов за сутки. Но, считает артист, оно того стоило, потому что в палате было все: обеденный стол, мягкая мебель, а стены были украшены красивые картинами.
Также Михаил Захарович в шоу "Секрет на миллион" рассказал, что ему пришлось отдельно заплатить за комнату, в которой он лежал на послеоперационных капельницах. К слову, часть расходов покрыла американская страховка.
Также артист поведал о перенесенном коронавирусе. За время болезни он похудел на 6 килограммов.
Однако врачей Шуфутинский посещает редко, потому что хорошо знает о своих проблемах и о том, как с ними справляться. Например, ради своего же блага певец отказался от алкоголя, хотя и признается, что выпить любит.
Ранее Шуфутинский откровенно рассказал о личной жизни после смерти жены.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия