Певец выдал правду о сложной операции на позвоночнике

Михаил Шуфутинский, которому на днях исполнилось 73 года, решил рассказать поклонником об операции, на которую согласился, чтобы не стать паралитиком.

Если бы не хирургическое вмешательство, у шансонье мог бы случиться паралич. Операцию делали в США несколько лет назад. Спасать здоровье артиста взялся опытный врач, у которого Шуфутинский наблюдается уже более 20 лет.

В итоге медики удалили певцу три позвонка в верхней части позвоночника. Восстанавливался Шуфутинский в отдельной двухкомнатной палате, которая обходилась ему в 560 долларов за сутки. Но, считает артист, оно того стоило, потому что в палате было все: обеденный стол, мягкая мебель, а стены были украшены красивые картинами.

Также Михаил Захарович в шоу "Секрет на миллион" рассказал, что ему пришлось отдельно заплатить за комнату, в которой он лежал на послеоперационных капельницах. К слову, часть расходов покрыла американская страховка.

Также артист поведал о перенесенном коронавирусе. За время болезни он похудел на 6 килограммов.

Однако врачей Шуфутинский посещает редко, потому что хорошо знает о своих проблемах и о том, как с ними справляться. Например, ради своего же блага певец отказался от алкоголя, хотя и признается, что выпить любит.

Ранее Шуфутинский откровенно рассказал о личной жизни после смерти жены.