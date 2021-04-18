Артист по голосу разгадал, кто выходит на сцену передачи

Многие россияне с любопытством следят за шоу "Маска", пытаясь разгадать, кто скрывается в том или ином костюме. Так, свое мнение об артисте, выступающем в образе Носорога, выразил Прохор Шаляпин, который ранее делал верные предположения о других участниках шоу.

Певец отметил, что у его коллеги приятный тембр голоса. По его мнению, артист – талантливый человек и даже одаренный. Он может с легкостью справляться с верхними нотами, что дано не каждому представителю российского шоу-бизнеса.

Сначала Шаляпин предположил, что в костюме Носорога выступает Глеб Матвейчук, но хорошенько поразмыслив, все же пришел к выводу, что это не он.

Как заявил Шаляпин "Телепрограмме", попробовать свои силы в шоу мог Кирилл Туриченко из группы "Иванушки International". Певец добавил, что выступает Носорог профессионально, его номера – одни из лучших на шоу.

Этот сезон передачи "Маска" очень привлекает внимание общественности. Ранее Яна Рудковская предположила, кто может скрываться в костюме Змеи, чьи выступления тоже будоражат зрителей.

В последнем выпуске рассекретили Орла, которым оказался Марк Тишман. Артист удивил жюри, которые о нем даже не думали, ломая головы о том выступает под этой маской. Сам же Тимшан эффектно шифровался, чтобы ни у кого не было и мысли о нем.

К слову, оказалось, что у некоторых участников программы есть весьма необычные требования к организаторам. Не обходится шоу "Маска" и без скандалов. Так, Филиппа Киркорова обвиняли в том, что он выгнал Солнце , чтобы не расстраивать свою дочку, которой полюбился Единорог.