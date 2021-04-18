Королева трогательно простилась с мужем

Вчера, 17 апреля, состоялись похороны принца Филиппа. За церемонией прощания следил весь мир. Однако внимание большинства поклонников королевской семьи было приковано к Елизавете II, которая в одиночестве наблюдала за процессией из часовни. Журналистам удалось выяснить, что как королева простилась с принцем Филиппом.

На гробу своего возлюбленного Елизавета II оставила записку под венком, написанную от руки. Королева была немногословна, подписав послание короткой фразой "С любовью, Лилибет".

Именно так будущую королеву называл ее отец в детстве. Когда Георга VI не стало, принц Филипп стал единственным, кто по-прежнему называл Елизавету этим трогательным прозвищем, уточняет PEOPLE.

Примечательно, что таким же образом королева простилась с матерью, которой не стало в 2002 году.

Напомним, что принц Филипп скончался на 100-м году жизни. До юбилея супруг королевы не дожил всего пару месяцев. Похороны состоялись в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Сценарий церемонии герцог Эдинбургский продумал самостоятельно.

Прощание далось королеве нелегко. У Елизаветы II дрожали руки, она едва могла совладать с эмоциями. При отпевании возлюбленного, которого королева называла своей главной опорой, она практически не поднимала голову. Она в одиночестве сидела на скамейке возле гроба своего супруга и вытирала слезы.

С 17 апреля дня в Соединенном королевстве сняли официальный траур, однако семья продолжит держать его еще две недели.