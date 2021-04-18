Близкие никак не могут достучаться до именитого модельера

Не так давно российский шоу-бизнес шокировали ролики с участием Вячеслава Зайцева. Некая семья Гарафутдиновых начала публиковать странные видео, в которых выставляла известного кутюрье в не самом лучшем свете. Родные Вячеслава Михайловича тут же забили тревогу, заявив, что модельера нагло используют.

Так, Егор Зайцев, сын звездного дизайнера, признался, что когда увидел скандальные ролики, то не смог сдержать слез.

"И дочка, и я – мы плакали! Потому что было очень больно, потому что издевательство идет над семьей",

– поделился Зайцев-младший с журналистами в шоу "Неделя в городе".

В стороне не остался и заместитель генерального директора дома моды Зайцева. Расул Ахмедов уверен, что Гарафутдиновы специально издеваются над Вячеславом Михайловичем, чтобы заработать побольше денег и подписчиков.

Сейчас видео уже заинтересовались правоохранительные органы. Сын кутюрье уверяет, что скандальное семейство намеренно разводит его родителя и препятствуют их общению.

При этом сами Гарафутдиновы все отрицают, заверяя журналистов, что на наследство Зайцева они не претендуют.

Зайцев, который уже много лет страдает от болезни Паркинсона, тоже отрицает все обвинения, которые его друзья и семья выдвигают в адрес семьи. Модельер заверил Андрея Малахова, что с Гарафутдиновыми он дружит.

Но при этом звездный стилист не знает, что скандальная семья продавала билеты на его день рождения. Лишь 11 гостей смогли появиться на мероприятии бесплатно. Цена билета составляла от 15 до 200 тысяч рублей. И, кстати, до сих пор неясно, куда пошли полученные миллионы.

Ранее Никас Сафронов рассказал о состоянии Зайцева. Художник уверен, что над его другом попросту издеваются.