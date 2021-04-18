Мерьем Узерли перестала скрывать лицо новорожденной наследницы

Звезда "Великолепного века" редко делится с поклонниками фотографиями своих двух дочек. А лицо младшей наследницы, которая появилась на свет в январе этого года, Мерьем Узерли и вовсе старалась скрывать. Однако сейчас малышка подросла, поэтому турецкая актриса решила впервые показать ее лицо.

Свежий снимок появился на странице Узерли в "Инстаграм". На фотографии дочь звезды Лара крепко обнимает свою родительницу и сестру, которую назвали Лили Кои. Сама Хюррем нежно смотрит в камеру и держит новорожденную дочку на руках.

Младшая дочь Узерли трогательно надула щечки и тянется рукой к матери.

Такой милый снимок не смог оставить поклонников актрисы из "Великолепного века" равнодушными.

"Милота, два ангела, два крыла", "Три красавицы", "Сладенькие дети", "Как быстро растут чужие дети, милашки", "Какое теплое фото", "Какие детки красавицы", "Какие они крутышки",

– написали под фотографией.

Напомним, что первую дочь Лару знаменитость родила дочь от турецкого бизнесмена Джана Атеша, однако пара рассталась еще до появления малышки на свет. Личность отца своей второй дочери она скрывает. Известно лишь то, что ее избранник американец, который перебрался в Германию, чтобы быть поближе к возлюбленной.

Но, к слову, внимательные поклонники уже успели вычислить, как выглядит тайный возлюбленный Узерли.