Экстравагантная певица сама дала начинающему артисту свой номер

В последнем выпуске популярного шоу "Точь-в-точь" Алена Свиридова перевоплотилась в Жанну Агузарову. Номер был высоко оценен членами жюри. Пользуясь случаем, Максим Галкин решил вспомнить свою историю знакомства с экс-солисткой группы "Браво".

Тогда Максим Галкин был не столь популярен, а исполнительница хитра "Чудесная страна" стала одной из первых звезд, с кем начинающий артист познакомился лично. Дело было в 1997 году.

Макс и Жанна выступали на одной сцене. Когда супруг Аллы Пугачевой покидал сцену, Агузарова стояла за кулисами, ожидая своей очереди.

"Проходя мимо нее я встретился с ней взглядом и она сделала так: "Трррр",

– вспомнил Галкин.

Тогда артисты не сказали друг другу ни слова, но спустя время в гримеру пародиста ворвался директор эпатажной певицы и протянул Галкину номер ее телефона. Мужчина объяснил, что Жанна попросила Максима ей перезвонить.

Однако комик не стал уточнять, позвонил ли он экс-солистке "Браво" или нет. Но история вызвала большой отклик и у других членов жюри, и у зрителей. Коллеги звезды звонко рассмеялись и не удивились столь страной истории знакомства, потому что знают, что Агузарова славится своими странными выходками.

Напомним, что ранее Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу. Юморист решил устроить сюрприз своей супруге, позвав в гости шоу "Музыкалити" Скриптонита. Однако артист напрягся, когда увидел, как Примадонна реагирует на ухаживания музыканта.