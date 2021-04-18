Галкин рассмешил зрителей забавной историей знакомства с Агузаровой

Галкин рассмешил зрителей забавной историей знакомства с Агузаровой
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экстравагантная певица сама дала начинающему артисту свой номер

В последнем выпуске популярного шоу "Точь-в-точь" Алена Свиридова перевоплотилась в Жанну Агузарову. Номер был высоко оценен членами жюри. Пользуясь случаем, Максим Галкин решил вспомнить свою историю знакомства с экс-солисткой группы "Браво". 

Тогда Максим Галкин был не столь популярен, а исполнительница хитра "Чудесная страна" стала одной из первых звезд, с кем начинающий артист познакомился лично. Дело было в 1997 году. 

Макс и Жанна выступали на одной сцене. Когда супруг Аллы Пугачевой покидал сцену,  Агузарова стояла за кулисами, ожидая своей очереди. 

"Проходя мимо нее я встретился с ней взглядом и она сделала так: "Трррр",

вспомнил Галкин. 

Тогда артисты не сказали друг другу ни слова, но спустя время в гримеру пародиста ворвался директор эпатажной певицы и протянул Галкину номер ее телефона. Мужчина объяснил, что Жанна попросила Максима ей перезвонить.

Однако комик не стал уточнять, позвонил ли он экс-солистке "Браво" или нет. Но история вызвала большой отклик и у других членов жюри, и у зрителей. Коллеги звезды звонко рассмеялись и не удивились столь страной истории знакомства, потому что знают, что Агузарова славится своими странными выходками. 

Напомним, что ранее Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу. Юморист решил устроить сюрприз своей супруге, позвав в гости шоу "Музыкалити" Скриптонита. Однако артист напрягся, когда увидел, как Примадонна реагирует на ухаживания музыканта. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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