"Принцесса": Джанабаева поделилась трогательными снимками после рождения дочери

"Принцесса": Джанабаева поделилась трогательными снимками после рождения дочери
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личные фотографии умилили публику

Недавно стало известно о радостной новости в звездном семействе Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. 12 апреля на свет появилась наследница знаменитостей. Менее чем через неделю бывшая солистка популярной музыкальной группы "ВИА Гра" порадовала поклонников первой фотографией малышки.

На уникальном кадре крупным планом запечатлена ручка крошки. В подписи к милому снимку певица призналась, что испытывает настоящее и беспредельное чувство счастья. Она поблагодарила верных фанатов за добрые слова и пожелала им также радостно проживать каждый день.

В публикации с каруселью фотографий, посвященных приятному событию, Джанабаева также выложила красочные воздушные шары, на которых написано "Добро пожаловать, малышка", "Ура! Девочка" и другие праздничные надписи.

Многотысячная армия почитателей знаменитой исполнительницы и ее звездного супруга поспешила поздравить пару с пополнением. Пользователи Сети от всей души пожелали крошке расти здоровой и счастливой и радовать родителей.

"Ура! С рождением принцессы", "Мурашки", "Поздравляю от души!", "Поздравляю с рождением доченьки! Это такое счастье", "Какие длинные пальчики. Будет музыкальная, в своих гениальных родственников. Здоровья Малышке и Маме!", "Желаем всей семьей вашей семье всего самого наилучшего, доброго, мира в доме, благополучия!", "Поздравляем! Пусть принцесса растет здоровенькой и счастливой!" – пишут растроганные фанаты звездной пары.

Примечательно, что Джанабаева и Меладзе пока решили сохранить в тайне имя, которое выбрали для новорожденной. Поклонники засыпали артистов вопросами, однако знаменитости предпочли хранить молчание.

К слову, недавно Меладзе поделился трогательной фотографией с Джанабаевой, сделанной во время ее беременности.

Ольга ФЕДОРОВА

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не забывайте покажу,детёныша & ручку,вы фанатеете от %рени,а мне платят получку !!! чтобы не забывали любое упоминание в плюс
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