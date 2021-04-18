Актера обожают не только любительницы российских сериалов, но и кинокритики

Даниил Страхов стал известен благодаря сериалу "Всегда говори "всегда", а свой успех он закрепил, появившись в "Бедной Насте". Красавец-актер тут же полюбился зрительницам, которые ждали его появления на экранах.

Родился Страхов в Москве. При этом семья его была по-настоящему интеллигентной: мама работала психотерапевтом, а отец – этнолингвистом, который писал стихи и изучал культуру.

Однако родители артиста развелись в конце 1980-х годов. Родитель Страхова перебрался в Бостон, а воспитанием мальчика занимались в основном бабушка и дедушка. Родители мальчика никогда не давили на его, давая ему возможность выбора.

В школе будущий актер интересовался точными наукам и правом. В один момент Страхов даже начал подумывать о карьере юриста, но после окончания школы, он поступил в школу-студию МХАТ, а через год перевелся в Щукинское училище.

Играть на сцене артист начал почти сразу после окончания университета. Его позвали в театр имени Гоголя, где пообещали главную роль Аблеухова в постановке "Петербург". Позже он начал играть на сцене Театра имени Моссовета, Театра на Малой Бронной.

Его первой серьезной телеработой стали съемки в сериале "Всегда говори "всегда", а невероятный успех ему принесла "Бедная Настя", где он сыграл барона Корфа.

О своей личной жизни актер говорить не любит. Известно лишь, что в его жизни было только 2 серьезных романа.

Впервые Страхов влюбился, когда учился на втором курсе. Его сердце покорила Мария Леонова. Однако изначально актриса не обращала на Даниила никакого внимания.

Актер пытался забыть свою первую любовь, но так и не смог этого сделать. Все разрешилось благодаря случаю. Леонова начала играть в том же театре, что и Страхов. В итоге пара сблизилась, а спустя время узаконила свои отношения.

Спустя три года после свадьбы брак звездной пары оказался под угрозой развода. Разлад в семейную идиллию внесла Елена Корикова, с которой Страхов, по слухам, закрутил роман на съемочной площадке "Бедной Насти".

Когда до супруги артиста дошли слухи, она приехала на площадку, чтобы лично выяснить отношения с неверным мужем. В итоге паре удалось сохранить отношения, хотя это было очень непросто.

Сейчас Страхов и Леонова по-прежнему вместе, но детей у них пока нет. Артисты надеются, что в скором времени станут родителями, а пока Даниил уделяет свободное время своим крестникам.