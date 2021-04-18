Певица отдыхает на Мальдивах

Ани Лорак часто радует поклонников фотографиями в откровенных нарядах. В этот раз украинская певица поделилась с фантами фотографией в купальнике.

Несмотря на то, что певица позирует в слитном монокини, подтянутое тело артистки нельзя не оставить без внимания. На серии фотографий, опубликованных в "Инстаграм", Ани стоит спиной к фотографу, демонстрируя упругие ягодицы и стройную фигуру.

"Я так люблю солнце",

– подписала Лорак снимки, сделаные на фоне бескрайнего океана.

Многие поклонники отметили, что артистка расцвела и отлично выглядит. В комментариях под публикацией Ани завалили комплиментами.

"Каролинка, ты – картинка!", "Как можно быть такой красивой", "Шикарные фото", "Вау, я вас просто обожаю, красавица!", "Ты сама как солнце", "Господи! Какая красота! Везет же кому-то", "До чего же хороша", "Какая Вы солнечная! Ангелочек!", "Каролина, прям девочка",

– написали восхищенные поклонники.

Напомним, что ранее Лорак заметили с бывшим мужем на вечеринке Филиппа Киркорова. Певица и ее экс-возлюбленный стояли рядом на общей фотографии. В Сети тут же поползли слухи о том, что пара снова вместе.

Это вызвало недоумение у многих фанатов певицы, которые до сих пор помнят о том, с каким скандалом артистка разводилась с Налчаджиоглу. Мужчина изменил певице и завел роман на стороне.