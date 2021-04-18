"До чего же хороша": Ани Лорак показала подтянутое тело в купальнике

"До чего же хороша": Ани Лорак показала подтянутое тело в купальнике
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Певица отдыхает на Мальдивах

Ани Лорак часто радует поклонников фотографиями в откровенных нарядах. В этот раз украинская певица поделилась с фантами фотографией в купальнике. 

Несмотря на то, что певица позирует в слитном монокини, подтянутое тело артистки нельзя не оставить без внимания. На серии фотографий, опубликованных в "Инстаграм", Ани стоит спиной к фотографу, демонстрируя упругие ягодицы и стройную фигуру. 

"Я так люблю солнце", 

– подписала Лорак снимки, сделаные на фоне бескрайнего океана. 

Многие поклонники отметили, что артистка расцвела и отлично выглядит. В комментариях под публикацией Ани завалили комплиментами. 

"Каролинка, ты – картинка!", "Как можно быть такой красивой", "Шикарные фото", "Вау, я вас просто обожаю, красавица!", "Ты сама как солнце", "Господи! Какая красота! Везет же кому-то", "До чего же хороша", "Какая Вы солнечная! Ангелочек!", "Каролина, прям девочка", 

– написали восхищенные поклонники. 

Напомним, что ранее Лорак заметили с бывшим мужем на вечеринке Филиппа Киркорова. Певица и ее экс-возлюбленный стояли рядом на общей фотографии. В Сети тут же поползли слухи о том, что пара снова вместе. 

Это вызвало недоумение у многих фанатов певицы, которые до сих пор помнят о том, с каким скандалом артистка разводилась с Налчаджиоглу. Мужчина изменил певице и завел роман на стороне. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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лишь смоёшь краску,и поймёшь,вся красота увы з8е39ёжь !!!встретил случайно знакомую на улице, %аба жа%0й,выскочила купить сигарет не накрашенная,прошол мимо не узнал даже,она меня окликнула !!
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